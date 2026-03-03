Arrollado de carne molida, receta económica y te queda como un manjar

arrollado2

Lo mejor del arrollado de carne molida relleno es que es un plato económico, fácil de preparar y que gusta a todo el mundo.

El relleno es totalmente versátil y se puede rellenar de mil maneras diferentes, como por ejemplo el arrollado de carne rellena de jamón, queso, verduras, etc, todo un clásico que gusta a todos. También lo puedes hacer de pollo, también queda riquísimo.