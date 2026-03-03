Arrollado de carne molida, receta económica y te queda como un manjar

El arrollado de carne molida es una receta muy económica, rendidora y te queda como un manjar. Puede ser opcional de pollo.
Lo mejor del arrollado de carne molida relleno es que es un plato económico, fácil de preparar y que gusta a todo el mundo.
El relleno es totalmente versátil y se puede rellenar de mil maneras diferentes, como por ejemplo el arrollado de carne rellena de jamón, queso, verduras, etc, todo un clásico que gusta a todos. También lo puedes hacer de pollo, también queda riquísimo.
Una riquísima receta de carne que además de ser muy sencilla de hacer, es ideal para preparar en cualquier ocasión.
Este tipo de arrollados, son lo mas sencillo del mundo y además de quedar deliciosos, los puedes dejar hechos con antelación y de un día para otro queda aún mas rico.
Arrollado de carne: ingredientes para 6 personas
- 1 kilo de carne picada (opcional de pollo)
- 4 Huevos cocidos
- Pimiento morrón
- Aceitunas
- 8 fetas de fiambre al gusto, jamón y queso
- Especias al gusto: Cebolla molida, ajo en polvo, perejil, pimienta negra
- Sal
Arrollado de carne: modo de preparación
- Ponemos en un bol la carne y añadimos todas las especias; el ajo en polvo, perejil, pimienta negra, cebolla molida.... y sal. Mezcla bien con las manos para que se integren bien todos los ingredientes.
- Estiramos en la encimera papel de horno y ponemos la carne picada que estiraremos, dejando una capa bien finita.
- Una vez que tengamos la carne bien estirada, colocamos las lonchas de fiambre que mas nos guste (en mi caso he puesto sevillana de pavo con aceitunas), encima ponemos el pimiento morrón y los dos huevos cocidos (Es importante no llegar con el relleno a los bordes, para que el relleno no se salga).
- Ahora ayudándonos del papel de horno, será ir enrollando la carne sobre el relleno para dejarlo con una forma redondeada.
- Colocamos el rollo de carne encima de las verduras y metemos al horno precalentado a 180º durante 20 minutos.
- Por otro lado, quitamos el papel de aluminio del rollo y gratinamos a 180º durante 15 minutos o hasta que esté doradito.
Fuente: caceroladas.com