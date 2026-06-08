Cómo hornear Pan de garbanzos perfecto: la receta en la licuadora con 6 ingredientes

El pan de garbanzos es una de las recetas perfectas para disfrutar de un panificado proteico sin romper la dieta. Esta preparación en la licuadora es fácil y rápida de hacer, además de tener una miga esponjosa y súper tierna.
Los garbanzos son un tipo de legumbre muy consumidos en la gastronomía árabe, especialmente en forma de harina integral. Este ingrediente es ideal para preparar infinidad de recetas, como este pan casero con solo 6 ingredientes.
Receta para hacer pan de garbanzos en la licuadora
Ingredientes:
- 300 g de garbanzos remojados y hervidos
- 4 huevos
- 2 cdas. de orégano
- 5 cdas. de aceite de girasol
- 4 cdas. de harina integral con levadura para panes
- 1 cda. de polvo de hornear
Receta: cómo preparar harina de garbanzos casera
La harina integral para hacer pan se puede reemplazar por harina de garbanzos casera y levadura. Para prepararla, sigue los pasos:
- En el vaso de la licuadora, coloca los garbanzos secos, es decir, crudos, y tritura de a poco.
- Ve agregando los granos de a poco hasta formar un polvo similar a la harina común. Luego puedes añadirle la levadura en polvo para obtener una harina de garbanzos ideal para panes.
Cómo hacer pan de garbanzos en la licuadora: la receta paso a paso
- Primero, pon a remojar los garbanzos durante toda la noche. Enjuaga y vuelve a colocarles en agua limpia. Hierve hasta que estén blandos. Otra opción es usar garbanzos de lata, que ya vienen cocidos.
- En el vaso de la licuadora, procesa los garbanzos cocidos junto con los huevos, orégano y aceite. Se debe formar una pasta cremosa y homogénea.
- Lleva la preparación a un bowl y agrega el polvo de hornear junto con la harina integral. Mezcla bien hasta unificar los ingredientes y que quede una masa lisa.
- Para terminar, lleva el pan de garbanzos a una budinera aceitada y enharinada y cocina en el horno precalentado a 180°C hasta que se dore en la superficie y al introducir un palillo, este salga limpio.