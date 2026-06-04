Cómo hacer canelones de verdura perfectos: la receta casera que preparan las rotiserías

Aunque la vorágine de la semana nos empuje muchas veces hacia las comidas rápidas, dedicarle un tiempo a esta receta tradicional es un acto de amor que vale la pena.

El secreto del éxito no está en técnicas complejas, sino en la elección de buenos ingredientes y en el cariño puesto en cada paso: desde el armado de los panqueques hasta lograr ese gratinado dorado y crujiente en el horno que despierta el apetito de cualquiera.