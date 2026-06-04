Cómo hacer canelones de verdura perfectos: la receta casera que preparan las rotiserías

Hay aromas que nos transportan directamente a la infancia, a la casa de la abuela y a las grandes mesas familiares de los domingos. En el podio de esas recetas reconfortantes, los canelones de verdura y ricota ocupan un lugar de privilegio. Se trata de una receta Son un abrazo al paladar, una combinación perfecta de texturas y sabores.
Aunque la vorágine de la semana nos empuje muchas veces hacia las comidas rápidas, dedicarle un tiempo a esta receta tradicional es un acto de amor que vale la pena.
El secreto del éxito no está en técnicas complejas, sino en la elección de buenos ingredientes y en el cariño puesto en cada paso: desde el armado de los panqueques hasta lograr ese gratinado dorado y crujiente en el horno que despierta el apetito de cualquiera.
A continuación, la receta definitiva para que te luzcas en la cocina y agasajes a los tuyos con un clásico que nunca falla.
Receta de canelones de verdura caseros, ingredientes
Para los panqueques (masa):
- 2 huevos
- 1 taza de harina (0000 o la que prefieras)
- 1 taza de leche
- Una pizca de sal
- Manteca o aceite (para la panquequera)
Para el relleno:
- 2 atados de acelga o espinaca (lavados y sin los tallos más duros)
- 500 g de ricota
- 1 cebolla mediana picada bien fina
- 1/2 pimiento rojo picado (opcional)
- 1 diente de ajo picado
- 100 g de queso rallado (parmesano o reggianito)
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Aceite de oliva o girasol
Para salsear:
- 500 ml de salsa blanca (bechamel)
- 500 ml de tuco o salsa fileto
- Extra de queso rallado para gratinar
Receta de canelones de verdura caseros, paso a paso
- La masa de los panqueques: en una licuadora o bowl, mezclar los huevos, la leche, la harina y la sal hasta obtener una preparación líquida y sin grumos. Dejar reposar en la heladera por 30 minutos. Luego, en una sartén apenas enmantecada y a fuego medio, volcar un cucharón de la mezcla. Cocinar un minuto por lado hasta que estén dorados. Apilar y reservar.
- El relleno verde: si usás acelga, hervila por unos pocos minutos (si es espinaca, podés saltearla cruda directamente para que no pierda nutrientes). Escurrir muy bien la verdura para quitarle todo el exceso de agua y picarla finamente.
- El sofrito: en una sartén con un chorrito de aceite, rehogar la cebolla, el pimiento y el ajo hasta que estén transparentes.
- La unión de sabores: en un bowl grande, mezclar la verdura picada, el sofrito, la ricota y el queso rallado. Condimentar con sal, pimienta negra recién molida y una generosa pizca de nuez moscada (el toque mágico de este relleno). Mezclar bien hasta integrar.
- El armado: tomar un panqueque, colocar un par de cucharadas generosas de relleno en uno de los extremos y enrollar con firmeza. Repetir el proceso hasta quedar sin relleno.
- A la fuente: en una fuente apta para horno, colocar una base ligera de salsa blanca y salsa roja para que los canelones no se peguen. Acomodar los rollitos uno al lado del otro.
- El toque final: bañar los canelones con el resto de la salsa roja y la salsa blanca, creando un diseño marmolado. Espolvorear abundante queso rallado por encima.
- Horno y a la mesa: llevar a horno fuerte (200 °C) durante unos 20 o 25 minutos, hasta que la salsa burbujee y el queso forme una costra dorada y tentadora.
El secreto de la receta
El principal error al hacer canelones de verdura es que el relleno quede aguachento. Es fundamental escurrir la acelga o espinaca con las manos, apretando fuerte, antes de mezclarla con la ricota. ¡Un relleno firme garantiza un canelón perfecto!