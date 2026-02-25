Cómo hacer buñuelos de manzana exquisitos: la receta esponjosa y crocante

Para la base: 2 tazas de harina leudante, 1/4 taza de azúcar, 2 huevos y 80 cc de leche.

El toque de sabor: 1 cucharadita de esencia de vainilla (o un chorrito de licor para los más osados) y la ralladura de una naranja.

El corazón de la receta: 1 manzana y 1 banana (la combinación ideal para aportar cremosidad). Opcionalmente, podés sumar pasas de uva.

receta-buñuelos-de-manzana2

Receta de buñuelos de manzana, paso a paso

La mezcla: en un recipiente, tamizá la harina y mezclala con el azúcar. Hacé un hueco en el centro y agregá los huevos, la leche, la vainilla y la ralladura. Revolvé con paciencia hasta que no queden grumos.

La fruta: pelá y cortá la manzana y la banana en trozos pequeños. Incorporalos a la masa junto con las pasas de uva.

y la banana en trozos pequeños. Incorporalos a la masa junto con las pasas de uva. La cocción: calentá abundante aceite a fuego medio. Con una cuchara, volcá porciones de masa. El truco es no arrebatar el fuego para que se cocinen bien por dentro y queden dorados por fuera.

El final: pasalos por papel absorbente y, mientras sigan calientes, espolvorealos con abundante azúcar.

receta-buñuelos-de-manzana3

El truco de la receta para que duren más

Aunque lo ideal de esta receta que tiene a la manzana como protagonista es comerlos recién hechos para disfrutar su crocantez, las abuelas tienen un truco: si te sobraron, guardalos en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Se mantienen perfectos hasta por dos días. Si buscás algo a más largo plazo, ¡se pueden congelar hasta tres meses!

Ya no hay excusas para no prender la hornalla y revivir este clásico que, generación tras generación, sigue siendo el rey de las tardes.