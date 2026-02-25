Inicio Recetas Receta
¡Una delicia!

Cómo hacer buñuelos de manzana exquisitos: la receta esponjosa y crocante

Esta receta de buñuelos de manzana se hace en muy poco tiempo, lleva pocos ingredientes y son para disfrutar en casa

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
La receta de buñuelos de manzana sale exquisita y es ideal para sorprender a la gente.

No hay tarde de lluvia o mateada entre amigos que no mejore con el aroma a buñuelos recién hechos. Aunque existen muchas variantes, la receta de los buñuelos de manzana destaca por sobre el resto gracias a su humedad natural y ese toque frutal que nos transporta directamente a la cocina de nuestras abuelas.

Originarios de España, pero adoptados como un emblema de la merienda argentina, esta receta de bocaditos fritos, no solo son deliciosos, sino también una solución rápida: en apenas 15 minutos, con muy pocos ingredientes, podés tener la fuente lista sobre la mesa.

receta-buñuelos-de-manzana

Receta de buñuelos de manzana, ingredientes

Para lograr esa textura "nube" que tanto buscamos, el secreto está en el equilibrio de los ingredientes. Vas a necesitar para esta receta:

  • Para la base: 2 tazas de harina leudante, 1/4 taza de azúcar, 2 huevos y 80 cc de leche.
  • El toque de sabor: 1 cucharadita de esencia de vainilla (o un chorrito de licor para los más osados) y la ralladura de una naranja.
  • El corazón de la receta: 1 manzana y 1 banana (la combinación ideal para aportar cremosidad). Opcionalmente, podés sumar pasas de uva.
receta-buñuelos-de-manzana2

Receta de buñuelos de manzana, paso a paso

  • La mezcla: en un recipiente, tamizá la harina y mezclala con el azúcar. Hacé un hueco en el centro y agregá los huevos, la leche, la vainilla y la ralladura. Revolvé con paciencia hasta que no queden grumos.
  • La fruta: pelá y cortá la manzana y la banana en trozos pequeños. Incorporalos a la masa junto con las pasas de uva.
  • La cocción: calentá abundante aceite a fuego medio. Con una cuchara, volcá porciones de masa. El truco es no arrebatar el fuego para que se cocinen bien por dentro y queden dorados por fuera.
  • El final: pasalos por papel absorbente y, mientras sigan calientes, espolvorealos con abundante azúcar.
receta-buñuelos-de-manzana3

El truco de la receta para que duren más

Aunque lo ideal de esta receta que tiene a la manzana como protagonista es comerlos recién hechos para disfrutar su crocantez, las abuelas tienen un truco: si te sobraron, guardalos en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Se mantienen perfectos hasta por dos días. Si buscás algo a más largo plazo, ¡se pueden congelar hasta tres meses!

Ya no hay excusas para no prender la hornalla y revivir este clásico que, generación tras generación, sigue siendo el rey de las tardes.

