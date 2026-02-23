Cómo hacer buñuelos de acelga saludables: la receta liviana y nutritiva, sin harina ni fritura

receta-buñuelos-acelga

Receta de buñuelos de acelga saludables

Para preparar esta opción liviana y nutritiva, vas a necesitar solo 7 ingredientes básicos que seguramente tenés en tu cocina:

Acelga: 2 atados (usar solo las hojas, sin los tallos)

Cebolla: 1 unidad mediana

Zanahoria: 1 unidad mediana (aporta dulzor natural y textura)

Ajo: 1 diente picado

Huevos: 2 unidades (para ligar la preparación)

Fécula de maíz (Maicena): 1 cucharada (reemplaza la harina y da suavidad)

Condimentos: sal, pimienta y, opcionalmente, nuez moscada o queso rallado bajo en grasas

receta-buñuelos-acelga1

Receta de buñuelos de acelga saludables, paso a paso

La clave de esta receta está en el tratamiento de la verdura y el método de cocción. Seguí este paso a paso para obtener un resultado profesional:

Preparación de la acelga: lavá bien las hojas y hervilas apenas unos minutos. El secreto fundamental es escurrirlas muy bien para eliminar todo el excedente de agua. Una vez secas, picalas finamente. El salteado: en una sartén con apenas un chorrito de rocío vegetal, rehogá la cebolla y la zanahoria picadas en cubitos muy pequeños (brunoise). Sumá el ajo al final para que no se queme. La mezcla: en un bol, mezclá la acelga picada con los vegetales salteados. Condimentá a gusto. El ligado: batí ligeramente los dos huevos e incorporalos a la mezcla. Sumá la cucharada de fécula de maíz y el queso rallado si decidiste usarlo. Mezclá hasta que todo esté integrado. Descanso: llevá la preparación a la heladera por unos 15 minutos. Esto ayudará a que la mezcla tome consistencia y sea más fácil de manipular. Cocción al horno: precalentá una asadera con un poco de rocío vegetal. Formá los buñuelos con una cuchara y colocalos en la placa caliente. Cociná en horno fuerte durante 15 minutos por lado o hasta que veas que se formó una capa crocante y dorada.