Cómo hacer buñuelos de acelga saludables: la receta liviana y nutritiva, sin harina ni fritura

Los buñuelos de acelga son, por excelencia, uno de los platos más queridos en las mesas de la Argentina. Sin embargo, su versión tradicional de esta receta suele incluir ingredientes indeseados, como las grandes cantidades de harina y una cocción en aceite que aporta calorías innecesarias.
Para quienes están en un plan de alimentación saludable o buscan adelgazar rápido, existe una receta alternativa infalible: sin harina y sin fritura.
Esta receta no solo es baja en carbohidratos, sino que aprovecha al máximo las propiedades de la acelga, una verdura rica en fibra, hierro y vitaminas, que brinda saciedad por mucho tiempo.
Receta de buñuelos de acelga saludables
Para preparar esta opción liviana y nutritiva, vas a necesitar solo 7 ingredientes básicos que seguramente tenés en tu cocina:
- Acelga: 2 atados (usar solo las hojas, sin los tallos)
- Cebolla: 1 unidad mediana
- Zanahoria: 1 unidad mediana (aporta dulzor natural y textura)
- Ajo: 1 diente picado
- Huevos: 2 unidades (para ligar la preparación)
- Fécula de maíz (Maicena): 1 cucharada (reemplaza la harina y da suavidad)
- Condimentos: sal, pimienta y, opcionalmente, nuez moscada o queso rallado bajo en grasas
Receta de buñuelos de acelga saludables, paso a paso
La clave de esta receta está en el tratamiento de la verdura y el método de cocción. Seguí este paso a paso para obtener un resultado profesional:
- Preparación de la acelga: lavá bien las hojas y hervilas apenas unos minutos. El secreto fundamental es escurrirlas muy bien para eliminar todo el excedente de agua. Una vez secas, picalas finamente.
- El salteado: en una sartén con apenas un chorrito de rocío vegetal, rehogá la cebolla y la zanahoria picadas en cubitos muy pequeños (brunoise). Sumá el ajo al final para que no se queme.
- La mezcla: en un bol, mezclá la acelga picada con los vegetales salteados. Condimentá a gusto.
- El ligado: batí ligeramente los dos huevos e incorporalos a la mezcla. Sumá la cucharada de fécula de maíz y el queso rallado si decidiste usarlo. Mezclá hasta que todo esté integrado.
- Descanso: llevá la preparación a la heladera por unos 15 minutos. Esto ayudará a que la mezcla tome consistencia y sea más fácil de manipular.
- Cocción al horno: precalentá una asadera con un poco de rocío vegetal. Formá los buñuelos con una cuchara y colocalos en la placa caliente. Cociná en horno fuerte durante 15 minutos por lado o hasta que veas que se formó una capa crocante y dorada.