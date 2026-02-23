Cómo preparar limón cocado exquisito: la receta del postre que es una delicia y es fácil de preparar

Es común que, una vez que este postre toca la mesa, haya desaparecido en cuestión de minutos. La clave del éxito de la receta, reside en el contraste de texturas: una base quebradiza de galletitas o masa frola, un relleno cremoso de leche condensada y jugo de limón, y esa capa superior de coco rallado que se tuesta levemente en el horno para aportar un aroma irresistible.

receta-limon-cocado2

Receta de limón cocado: los secretos para que salga perfecta

Equilibrio cítrico: usar ralladura de limón fresco (sin la parte blanca) potencia el aroma sin añadir amargor.

fresco (sin la parte blanca) potencia el aroma sin añadir amargor. El coco : hidratar apenas el coco rallado con un toque de leche o crema antes de colocarlo arriba evita que se queme demasiado rápido.

: hidratar apenas el rallado con un toque de leche o crema antes de colocarlo arriba evita que se queme demasiado rápido. Frío extremo: para que el corte sea limpio y profesional, el reposo en frío es innegociable.

Ingredientes de la receta de limón cocado

Para la masa: 250 g de harina leudante, 100 g de azúcar, 100 g de manteca fría y 1 huevo.

Para el relleno: 1 lata de leche condensada (395 g) y 150 ml de jugo de limón natural.

natural. Para el "cocado": 150 g de coco rallado, 1 huevo y 2 cucharadas de azúcar.

receta-limon-cocado1

Paso a paso de la receta de limón cocado

Preparar la base: en un bol, arenar la harina con la manteca fría y el azúcar. Agregar el huevo y unir sin amasar demasiado. Forrar un molde de 24 cm y llevar a horno medio (180°C) por 10 minutos (precocción). Crear la crema de limón: mientras la base se enfría, mezclar la leche condensada con el jugo de limón en un recipiente. Vas a notar que la mezcla espesa sola por la reacción química del ácido. El toque de coco: en otro recipiente, mezclar el coco rallado con el huevo y el azúcar hasta lograr una consistencia húmeda y granulada. Armado y cocción final: volcar la crema de limón sobre la masa precocida. Cubrir con la mezcla de coco de forma pareja. Toque final: llevar nuevamente al horno por unos 15 o 20 minutos, o hasta que el coco esté bien dorado. Dejar enfriar completamente antes de desmoldar y servir.