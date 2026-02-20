Receta de fideos caseros: el paso a paso fácil y económico para el domingo

Los amantes de las pastas no pueden desaprovechar la oportunidad de realizar esta receta de fideos caseros, que salen deliciosos, se prepara con pocos ingredientes y un paso a paso muy fácil de llevar a cabo. Es ideal para sorprender a todos los comensales.
Esta receta es especial para compartir en familia y es dueña de un sabor inigualable, ya que los fideos caseros hechos con las manos propias, no tienen punto de comparación con la pasta que uno suele comprar en el supermercado o en un almacén de barrio.
Acompañada de un buen tuco, crema de leche condimentada y queso parmesano, los fideos caseros no podrán dejar de estar en la mesa de casa, ya que todo el mundo los adorará por su rico sabor.
Se pueden buscar muchas recetas para hacer fideos caseros. En esta oportunidad, compartiremos la que se hace en casa y se hace casi todos los domingos.
Receta de fideos caseros riquísimos
Para poner manos a la obra y elaborar esta deliciosa receta de fideos caseros, calculada para 6 platos, es necesario contar con estos ingredientes:
- 500 gramos de harina 0000 (para 5 personas)
- 5 huevos
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de aceite de oliva
Receta de fideos caseros, paso a paso
- El volcán de harina: sobre una mesada limpia, colocá la harina en forma de corona. En el centro, volcá los huevos y la pizca de sal. Con un tenedor, empezá a batir los huevos desde el centro hacia afuera, incorporando la harina de a poco para que no se "desmorone" el volcán.
- El amasado (el verdadero secreto): una vez que tengas un bollo rústico, es momento de usar las manos. Amasá con energía durante al menos 10 minutos. La masa debe quedar lisa, elástica y no pegarse a los dedos. Si la sentís muy dura, agregá apenas un chorrito de agua; si está pegajosa, un poquito más de harina.
- El descanso fundamental: este es el paso que muchos olvidan: dejá descansar la masa tapada con un repasador o film durante 30 minutos. Esto permite que el gluten se relaje y la masa sea mucho más fácil de estirar después.
- Estirar y cortar: dividí el bollo en trozos más chicos. Estiralos con un palo de amasar (o una botella de vidrio limpia) hasta que la masa esté bien fina, casi transparente.
- Tip de cocina: espolvoreá con abundante harina, enrollá la masa como si fuera un pergamino y cortá con un cuchillo afilado del ancho que prefieras (tallarines, cintas o pappardelle).
¿Cómo lograr la cocción perfecta?
Poné a hervir abundante agua con sal. Al ser pasta fresca, el tiempo de cocción es muy breve: entre 2 y 4 minutos. En cuanto los fideos suben a la superficie y se ven inflados, están listos para colar y mezclar con tu salsa favorita.