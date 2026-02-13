Cómo preparar buñuelos caseros: la receta de la abuela que es sencilla y rápida

Preparar la receta de buñuelos caseros es una inmejorable chance de mimar el paladar de las personas, sobre todo aquellas que son fanáticas de las delicias dulces. Con origen en España, esta receta es especial para acompañar unos buenos mates en el desayuno o la media tarde.
La receta de buñuelos caseros sale riquísima, con un exquisito sabor a vainilla. Son bastante amigables a la boca, sobre todo por su consistencia, tierna y esponjosa.
Esta preparación cuenta con ingredientes clásicos y es sencilla de poner en práctica. Incluso se le pueden incluir sabores de los más variados a la preparación, como puré de manzana o banana pisada aportándole una exquisitez inigualable.
Hay muchas maneras de elaborar esta receta, pero ninguna como la que propone el sitio pequerecetas.com, que sale húmeda y muy rica.
Receta de buñuelos caseros
Para poder poner manos en la masa y elaborar esta deliciosa receta, se necesita contar con estos ingredientes:
Ingredientes
- 1 taza de harina común 0000
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1/4 taza de azúcar (opcional)
- 1 huevo grande
- 1/2 taza de leche
- 1/4 taza de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 limón (ralladura, opcional)
- Azúcar para espolvorear
Receta de buñuelos caseros, paso a paso
- Poner en un recipiente todos los ingredientes secos: azúcar, harina 0000, sal y polvo de hornear.
- En otro recipiente y mezclar el huevo con la leche. Añadir ralladura de limón y esencia de vainilla.
- Colocar todos los ingredientes de un recipiente al otro y mezclar hasta lograr una consistencia homogénea, similar a la que se obtiene cuando uno prepara masa de panqueques.
- Llevar a fuego medio una sartén con aceite y comenzar a verter pequeñas porciones de masa con una cuchara para formar los buñuelos. Cocinar por 1 o 2 minutos de cada lado hasta lograr un dorado parejo y uniforme.
- Retirar los buñuelos con una espumadera, colocar en una bandeja sobre papel de cocina para que se les absorba el aceite. Espolvorear azúcar en forma de lluvia y sumar otros ingredientes a elección, como por ejemplo miel, chocolate o canela.