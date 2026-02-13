Cómo preparar buñuelos caseros: la receta de la abuela que es sencilla y rápida

La receta de buñuelos caseros sale riquísima, con un exquisito sabor a vainilla. Son bastante amigables a la boca, sobre todo por su consistencia, tierna y esponjosa.

Esta preparación cuenta con ingredientes clásicos y es sencilla de poner en práctica. Incluso se le pueden incluir sabores de los más variados a la preparación, como puré de manzana o banana pisada aportándole una exquisitez inigualable.