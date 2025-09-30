Cómo hacer chinchulines tiernos y crujientes en el asado: la receta al limón para chuparse los dedos

En esta ocasión, los chinchulines pueden adueñarse del protagonismo del asado, si se hacen como corresponde.

Y si hay alguien que tiene cintura para dar consejos sobre cómo cocinar distintos cortes de carne y achuras en el asado, esos son los expertos de El club del Asado, que maravillan al mundo con sus recetas y, en esta oportunidad, comparten cómo se hacen unos buenos chinchulines a la parrilla.

receta-chinchulines-parrilla-asado Los chinchulines perfectos se hacen con una receta que no es complicada y lleva simples pasos.

Receta de chinchulines en el asado: cómo hacerlos a la parrilla

Los mejores chinchulines del asado se logran consiguiendo una achura de primera calidad, por lo que siempre es mejor recurrir a un carnicero conocido, para garantizar un buen producto.

Con una óptima materia prima (chinchulines) para el asado, se necesitan estos ingredientes para poner manos a la obra:

Ingredientes

1 kg de chinchulines

3 limones

Sal gruesa (cantidad necesaria)

receta-chinchulines-asado-parrilla Los chinchulines suaves por dentro y crujientes por fuera, se pueden lograr en el asado con una receta que no falla.

Receta de chinchulines tiernos y crujientes en el asado