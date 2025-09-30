Inicio Recetas
¡A la parrilla!

Cómo hacer chinchulines tiernos y crujientes en el asado: la receta al limón para chuparse los dedos

Para que los chinchulines salgan perfectos en el asado, nada mejor que recurrir a una receta que no falla y es pura garantía

Miguel Guayama
Los chinchulines perfectos se pueden lograr con una receta simple

Para muchos es sagrado que en el asado haya chinchulines. Y para que salgan hechos un éxito en cuanto a sabor y textura, nada mejor que recurrir a alguna receta tradicional, que sea el comentario de los comensales.

Cuántas veces uno espero con ansias que sirvan los chinchulines y se encontró con un sabor insulso y una textura gomosa o quemada.

Hacer estás delicias del asado requieren de mucha atención, siguiendo la manera de hacerlos de los que más saben sobre todo lo que tenga que ver hecho a la parrilla.

En esta ocasión, los chinchulines pueden adueñarse del protagonismo del asado, si se hacen como corresponde.

Y si hay alguien que tiene cintura para dar consejos sobre cómo cocinar distintos cortes de carne y achuras en el asado, esos son los expertos de El club del Asado, que maravillan al mundo con sus recetas y, en esta oportunidad, comparten cómo se hacen unos buenos chinchulines a la parrilla.

receta-chinchulines-parrilla-asado
Los chinchulines perfectos se hacen con una receta que no es complicada y lleva simples pasos.

Receta de chinchulines en el asado: cómo hacerlos a la parrilla

Los mejores chinchulines del asado se logran consiguiendo una achura de primera calidad, por lo que siempre es mejor recurrir a un carnicero conocido, para garantizar un buen producto.

Con una óptima materia prima (chinchulines) para el asado, se necesitan estos ingredientes para poner manos a la obra:

Ingredientes

  • 1 kg de chinchulines
  • 3 limones
  • Sal gruesa (cantidad necesaria)
receta-chinchulines-asado-parrilla
Los chinchulines suaves por dentro y crujientes por fuera, se pueden lograr en el asado con una receta que no falla.

Receta de chinchulines tiernos y crujientes en el asado

  1. Lo primer que se hace es cortar en orejitas los chinchulines, sin retirarles mucha grasa (término medio).
  2. En un recipiente colocar los chinchulines cortados, salar y agregar jugo de limón. Dejar reposar por unos 30 minutos.
  3. A fuego medio, llevar los chinchulines a la parrilla y cocinar por unos 25 minutos. Procurar no tocarlos hasta que se despeguen solos de los hierros calientes.
  4. Darlos vueltas y cocinar por otros 20 minutos. El truco está en agregarle limón nuevamente en el final de la cocción, para evitar que salgan gomosos y chiclosos.
  5. La temperatura de la parrilla tiene que ser siempre constante, para lograr una cocción pareja y uniforma.

