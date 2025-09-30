Cómo hacer chinchulines tiernos y crujientes en el asado: la receta al limón para chuparse los dedos

Para muchos es sagrado que en el asado haya chinchulines. Y para que salgan hechos un éxito en cuanto a sabor y textura, nada mejor que recurrir a alguna receta tradicional, que sea el comentario de los comensales.
Cuántas veces uno espero con ansias que sirvan los chinchulines y se encontró con un sabor insulso y una textura gomosa o quemada.
Hacer estás delicias del asado requieren de mucha atención, siguiendo la manera de hacerlos de los que más saben sobre todo lo que tenga que ver hecho a la parrilla.
En esta ocasión, los chinchulines pueden adueñarse del protagonismo del asado, si se hacen como corresponde.
Y si hay alguien que tiene cintura para dar consejos sobre cómo cocinar distintos cortes de carne y achuras en el asado, esos son los expertos de El club del Asado, que maravillan al mundo con sus recetas y, en esta oportunidad, comparten cómo se hacen unos buenos chinchulines a la parrilla.
Los mejores chinchulines del asado se logran consiguiendo una achura de primera calidad, por lo que siempre es mejor recurrir a un carnicero conocido, para garantizar un buen producto.
Con una óptima materia prima (chinchulines) para el asado, se necesitan estos ingredientes para poner manos a la obra:
Ingredientes