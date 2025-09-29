Cómo hacer cebollas caramelizadas: la receta que lleva solo 3 ingredientes y sale riquísima

Es opcional incorporarle azúcar a esta receta, si es que no se quiere apelar a la oxidación natural del azúcar que contiene las cebollas.
Esta receta se puede conservar hasta un mes en un recipiente bien cerrado. Y aguantan un poco más si no se le incluye el azúcar.
Para conocer una de las mejores recetas de cebollas caramelizadas, nada mejor que recurrir a los que más saben. En este caso, el sitio Receta increíble comparte una manera de hacerlas que sale irresistible.
Receta de cebollas caramelizadas, para chuparse los dedos
Estos son los ingredientes necesarios para poder realizar la receta y cada uno de sus pasos:
Ingredientes
- 4 cebollas grandes
- 3 cucharadas de aceite de girasol o manteca
- Una pizca de sal
- Una cucharada de azúcar (opcional)
- Una cucharadita de vino tinto o vinagre (opcional)
Cómo hacer la receta de cebollas caramelizada (paso a paso)
- Lo primero que se hace es elegir unas buenas cebollas, pelar y cortar en rodajas finas para lograr una cocción uniforme.
- Calentar una sartén u olla a fuego medio con la manteca o el aceite de girasol.
- Incorporar las cebollas cortadas a la sartén y agregarle sal. Este proceso permitirá que la cebolla elimine agua, permitiendo la caramelización.
- Cocinar a fuego medio y revolver de vez en cuando para evitar que se quemen. Este proceso requiere de mucha paciencia, ya que puede durar entre 30 y 45 minutos. Si uno elige incorporarle azúcar a esta receta, esta se añade a los 15 minutos de cocción.
- Cocinar hasta que la cebolla esté bien doradas y caramelizadas. Si se elige incorporarle vino o vinagre, se realiza en el último tramo de la cocción. Le aportará un toque de acidez.
- Retirar del fuego y dejar enfriar. Rellenar frascos bien limpios y esterilizados, para luego conservar en la heladera.