Cómo hacer cebollas caramelizadas: la receta que lleva solo 3 ingredientes y sale riquísima

Es opcional incorporarle azúcar a esta receta, si es que no se quiere apelar a la oxidación natural del azúcar que contiene las cebollas.

Esta receta se puede conservar hasta un mes en un recipiente bien cerrado. Y aguantan un poco más si no se le incluye el azúcar.

Para conocer una de las mejores recetas de cebollas caramelizadas, nada mejor que recurrir a los que más saben. En este caso, el sitio Receta increíble comparte una manera de hacerlas que sale irresistible.

Receta de cebollas caramelizadas, para chuparse los dedos

Estos son los ingredientes necesarios para poder realizar la receta y cada uno de sus pasos:

Ingredientes

4 cebollas grandes

3 cucharadas de aceite de girasol o manteca

Una pizca de sal

Una cucharada de azúcar (opcional)

Una cucharadita de vino tinto o vinagre (opcional)

Cómo hacer la receta de cebollas caramelizada (paso a paso)