Fuerte impacto

Fuerte accidente en Guaymallén dejó heridos a dos motociclistas tras chocar con un auto

Por el accidente las víctimas volaron por el aire al impactar contra un auto y cayeron al asfalto. Una terminó más herida por no tener bien puesto el casco

En el accidente en Guaymallén la moto quedó incrustada en el auto.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Dos motociclistas terminaron heridos luego de chocar contra un auto en Guaymallén. Como consecuencia del accidente los dos ocupantes de la moto volaron por el aire hasta que cayeron al asfalto. Uno de ellos sufrió un fuerte golpe en su cabeza debido a que llevaba el casco suelto.

El accidente ocurrió poco antes de las 7.30 de este lunes en el cruce de calles Allayme y Mariano Moreno, de Guaymallén, donde motociclistas circulaban hacia el sur y un Fiat Uno lo hacía hacia el este.

accidente guaymallén 3
Los motociclistas del accidente volaron por el aire antes de caer al asfalto.

Tras el impacto, la moto quedó incrustada a la altura de la rueda delantera del auto, y sus dos ocupantes salieron despedidos del otro lado del vehículo hasta que cayeron al asfalto.

Las víctimas del accidente fueron asistidas

Una de las víctimas quedó tendida en el asfalto con el casco colocado, mientras que la otra no debido a que lo llevaba suelto, lo que le provocó mucha pérdida de sangre.

La Policía llegó al lugar para regular el tránsito mientras los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron a las víctimas.

accidente guaymallén 2
El tránsito en el lugar del accidente estuvo cortado mientras realizaron los peritajes.

A pesar de que el hombre que llevaba el casco suelto había perdido sangre, los especialistas aseguraron que las dos víctimas del accidente estaban bien.

Hasta que hicieron todos los peritajes correspondientes para determinar cómo fue el accidente y de quién fue la responsabilidad el tránsito estuvo cortado.

