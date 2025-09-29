Dos motociclistas terminaron heridos luego de chocar contra un auto en Guaymallén. Como consecuencia del accidente los dos ocupantes de la moto volaron por el aire hasta que cayeron al asfalto. Uno de ellos sufrió un fuerte golpe en su cabeza debido a que llevaba el casco suelto.
Fuerte accidente en Guaymallén dejó heridos a dos motociclistas tras chocar con un auto
Por el accidente las víctimas volaron por el aire al impactar contra un auto y cayeron al asfalto. Una terminó más herida por no tener bien puesto el casco