Fuerte accidente en Guaymallén dejó heridos a dos motociclistas tras chocar con un auto

Tras el impacto, la moto quedó incrustada a la altura de la rueda delantera del auto, y sus dos ocupantes salieron despedidos del otro lado del vehículo hasta que cayeron al asfalto.

Las víctimas del accidente fueron asistidas

Una de las víctimas quedó tendida en el asfalto con el casco colocado, mientras que la otra no debido a que lo llevaba suelto, lo que le provocó mucha pérdida de sangre.

La Policía llegó al lugar para regular el tránsito mientras los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron a las víctimas.

accidente guaymallén 2 El tránsito en el lugar del accidente estuvo cortado mientras realizaron los peritajes. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

A pesar de que el hombre que llevaba el casco suelto había perdido sangre, los especialistas aseguraron que las dos víctimas del accidente estaban bien.

Hasta que hicieron todos los peritajes correspondientes para determinar cómo fue el accidente y de quién fue la responsabilidad el tránsito estuvo cortado.