Recaudaron más de $9 millones para los abuelos de Brisa y Caro, las nenas de la tragedia de El Algarrobal

"Trabajé 26 años en esa escuela. Apenas me enteré me puse a disposición porque la familia necesitaba dinero para los trámites de sepelio. A las pocas horas de la campaña no lo podía creer. Estoy muy agradecida", enfatizó Lugones.

micro del accidente las heras Micaela y Brisa perdieron la vida este miércoles cuando descendían de un micro para ir a su casa.

El pedido solidario por la tragedia en El Algarrobal

Con unos pocos días en curso, la campaña solidaria fue un éxito total y ahora los abuelos de las niñas podrán cubrir algunos gastos. Los padres de la mamá de las nenas siguen criando a otros siete nietos.

El padre de las niñas que murieron en el accidente no vivía con ellas y la mamá tenía una prohibición de acercamiento.

"Es duro. Es la primera vez que lo vivo en carne propia que se me vaya un hijo siendo tan chiquitos", expresó Juan Carlos Lucero, su progenitor, que accedió a hablar con Radio Nihuil.

Lucero indicó que tenía una buena relación con las niñas y que un tiempo tuvo que permanecer alejado de ellas.

Por la tragedia aún se investigan las causas del accidente, pero el chofer fue liberado este viernes y la fiscalía de delitos de tránsito no presentará cargos contra él.

El siniestro ocurrió cuando las niñas intentaban cruzar la calle por detrás de ese micro de la línea 600 y fueron impactadas por otro colectivo que venía en dirección contraria.

En qué se destinará la recaudación para las nenas de El Algarrobal

Lugones adelantó que con la ayuda se reconstruirá la casa donde viven los abuelos de Brisa y Carolina.

"La casita donde viven no tiene techo, ni puertas. Con el aporte de los mendocinos ya compraron los ladrillos y parte de los materiales se comprarán los lunes. Los chicos no tenían zapatillas, ni ropa y también se les compró ropa y se priorizó las necesidades de los hermanitos y de los abuelos", añadió.