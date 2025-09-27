La DGE anunció el cronograma para las inscripciones de Nivel Inicial 2026

Fechas y etapas de inscripción para el ciclo lectivo 2026

El procedimiento de inscripciones se abrirá entre el 6 y el 9 de octubre, cuando las escuelas informen a las familias sobre la continuidad de los estudiantes en las salas que ya cursan. Luego, del 13 al 15 de octubre se realizará la transición directa para quienes permanezcan en el sistema.

La segunda instancia contempla varias prioridades: del 16 al 17 de octubre podrán inscribirse hermanos de estudiantes y niños con Certificado Único de Discapacidad (CUD); del 24 al 30 de octubre será el turno de hijos de personal docente y no docente, hermanos de estudiantes de primaria vinculada y niños de CEPI con domicilio cercano.

La tercera etapa, destinada a nuevos aspirantes, se realizará entre el 18 y el 20 de noviembre. La cuarta será del 9 al 12 de diciembre, con asignación de bancos disponibles, mientras que la quinta instancia tendrá lugar en febrero de 2026, para quienes aún no hayan conseguido vacante.

Cómo se notificará a las familias de los niños y niñas

Podrán inscribirse niñas y niños que cumplan 3, 4 o 5 años al 30 de junio de 2026 inclusive. Para sala de 3 años se aceptarán nacidos entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023; para sala de 4, entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. Se deberá presentar DNI y partida de nacimiento (original y fotocopia).

Los listados provisorios se publicarán entre el 10 y el 14 de noviembre en las carteleras escolares, y la confirmación final de vacantes se dará a conocer del 3 al 5 de diciembre.