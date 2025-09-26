Inicio Sociedad Viento Zonda
Por el viento Zonda, la DGE suspendió las clases en toda la provincia

Es para todas las modalidades por lo que resta de la jornada escolar de este 26 de septiembre. Fue por recomendaciones de Defensa Civil

Por el zonda suspendieron las clases en toda la provincia este 26 de septiembre. 

La Dirección General de Escuelas informó que debido a la presencia de viento Zonda se suspendieron las clases en toda la provincia de Mendoza. La decisión fue tomada en base a las recomendaciones de Defensa Civil. Aclararon que en el resto de la provincia los colegios y sus actividades siguen con total normalidad.

La medida fue tomada para este viernes en todos los niveles y modalidades del turno tarde. Pero también en la localidad de En la alta montaña, donde las ráfagas de viento Zonda comenzaron a soplar cerca del mediodía,

La suspensión de clases se mantiene en el turno tarde para las escuelas de Malargüe, El Sosneado (San Rafael) y la zona de montaña de Tupungato.

La recomendación de suspender las clases presenciales en en toda la provincia fue de Defensa Civil, y la DGE acató el consejo para evitar problemas para docentes y alumnos de las escuelas de esa localidad de alta montaña y del sur de Mendoza.

De todas formas, aseguraron que las clases deben seguir de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Además, aclararon y destacaron que en el resto de la provincia los colegios siguen con clases con total normalidad de manera presencial ya que no hay afectación de viento Zonda.

