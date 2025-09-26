La Dirección General de Escuelas informó que debido a la presencia de viento Zonda se suspendieron las clases en toda la provincia de Mendoza. La decisión fue tomada en base a las recomendaciones de Defensa Civil. Aclararon que en el resto de la provincia los colegios y sus actividades siguen con total normalidad.
Por el viento Zonda, la DGE suspendió las clases en toda la provincia
Es para todas las modalidades por lo que resta de la jornada escolar de este 26 de septiembre. Fue por recomendaciones de Defensa Civil