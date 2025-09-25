viento norte Estas son las zonas en alerta por el viento norte

Según el SMN, el este de Mendoza será afectado por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas. A partir de la tarde y noche del viernes 26, en el área antes citada, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

La región cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Viento zonda o norte

Este jueves se espera el ingreso de viento norte en la provincia. Por esta razón te explicaremos la diferencia que existe con el viento Zonda



viento norte auto Toma las medidas necesarias para cuidarte de las fuertes ráfagas

Mientras que el viento Norte es una prolongación estival de los vientos alisios del NE y el anticiclón del Atlántico Sur, y generan mayor humedad en el ambiente, el Zonda es un viento caliente y seco que sopla a sotavento (hacia donde se dirige el viento) de la Cordillera de los Andes, entre los 38° de latitud sur, y genera baja presión atmosférica.

Puede ocurrir que ingrese primero viento Norte, pero si al mismo tiempo existe un modelo generado en el océano Pacífico con baja presión, el Zonda puede invadir la zona.