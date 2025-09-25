Esta en la gran diferencia entre viento norte y Zonda.

Llega un nuevo fenómeno a la provincia de Mendoza y no es lo que todos conocemos como viento Zonda. Se aproximan ráfagas del norte que tiene características muy similares al viento de Mendoza. A continuación te contaremos todos los detalles sobre este fenómeno y cómo afecta a la provincia.

Alerta por fuertes vientos

La meteoróloga de Radio Nihuil, Elizabeth Naranjo Tamayo adelantó que para este jueves se espera un día primaveral, pero con la llegada de un viento norte. La meteoróloga aseguró que no es viento Zonda y que no tienen ninguna de las características de este fenómeno, salvo fuertes ráfagas que podrían ser en general entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada del viento norte en los departamentos de San Rafael, General Alvear y el Este de la provincia durante casi todo el día.

viento norte
Estas son las zonas en alerta por el viento norte

Según el SMN, el este de Mendoza será afectado por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas. A partir de la tarde y noche del viernes 26, en el área antes citada, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

La región cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Viento zonda o norte

Este jueves se espera el ingreso de viento norte en la provincia. Por esta razón te explicaremos la diferencia que existe con el viento Zonda

viento norte auto
Toma las medidas necesarias para cuidarte de las fuertes r&aacute;fagas

Mientras que el viento Norte es una prolongación estival de los vientos alisios del NE y el anticiclón del Atlántico Sur, y generan mayor humedad en el ambiente, el Zonda es un viento caliente y seco que sopla a sotavento (hacia donde se dirige el viento) de la Cordillera de los Andes, entre los 38° de latitud sur, y genera baja presión atmosférica.

Puede ocurrir que ingrese primero viento Norte, pero si al mismo tiempo existe un modelo generado en el océano Pacífico con baja presión, el Zonda puede invadir la zona.

