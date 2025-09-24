El pronóstico del tiempo llega con aumento de las temperaturas pero más chances de lluvias y granizo

Detalló que la presencia del viento del norte será notable este miércoles, especialmente en el sur y el este de Mendoza, lo que provocará un aumento de las marcas en toda la provincia.

Para el jueves se mantienen estas condiciones de estabilidad, con 11 grados de mínima y 25 grados de máxima, con la presencia de viento norte.

El viernes día clave según el pronóstico del tiempo

La meteoróloga detalló que el viernes será el día más caluroso de esta semana con 13 grados de mínima y 26 o 27 grados de máxima hacia la tarde.

Desde el mediodía y hacia la tarde se espera la presencia de viento Zonda en altura que podría afectar a Malargüe, el Valle de Uco y Uspallata.

Pero Elizabeth advirtió que desde la tarde noche del viernes ingresará un frente frío de la Patagonia que avanzará rápidamente, pero en su paso se hará notar.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (7).jpeg El pronóstico del tiempo anticipó que ingresará un frente frío el viernes con posibles lluvias, tormentas u granizo. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

El frente traerá nevadas en la cordillera, y para el resto de la provincia viento del sur con posibles lluvias, tormentas aisladas con actividad eléctrica y no se descarta la probabilidad de caída de granizo.

El sábado pasado ocurrió una situación similar, donde cayó granizo en General Alvear, San Rafael y el Valle de Uco, pero la comuna más afectada fue San Carlos donde se formaron bloques de hielo, dañó cultivos y afectó a 150 viviendas.

Además, el pronóstico del tiempo indicó que paso de este frente frío provocará un descenso de temperatura con 11 grados de mínima y 21 grados de máxima para el sábado.