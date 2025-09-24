El secretario del Tesoro de EE.UU. reveló que negocia el envío de al menos U$S 20.000 millones a la Argentina

cumbre g20 donald trump efe 1 Cerca del presidente. Donald Trump habla mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el alcalde de Miami, Francis Suárez, observan en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington. Crédito: EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL.

Milei, el Tesoro de Estados Unidos y el rol del Congreso

La modalidad de swap y compra de bonos lleva a que ambas acciones no tengan que pasar por el Congreso Nacional, algo que sí deberá ocurrir en el caso de un crédito stand by.

Bessent fue enfático en su apoyo: “El Tesoro está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones, lo exijan”.

“También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria -agregó el funcionario-, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”.

En sus declaraciones, Bessent detalló además que “Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”. "He estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo”, subrayó.

javier milei Javier Milei está alineado con las políticas de Estados Unidos en la región.

Geopolítica y apoyos regionales

El gobierno de Javier Milei es uno de los pocos aliados que tiene Trump en la región, donde -en contraste- países como Brasil, México, Uruguay y Chile mantienen distintos grados de distancia respecto a la potencia continental.

En ese sentido, Bessent afirmó que “la administración Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina”.

“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas”, remarcó. Asimismo, confirmó que hay empresas de su país interesadas en invertir y dijo: "Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad”, comentó.

Qué es un swap entre países

Un swap entre dos países es un acuerdo temporal de intercambio de monedas: A le entrega a B su moneda y recibe la de B; en una fecha futura deshacen la operación a un tipo de cambio y con intereses ya pactados. Es un “préstamo cruzado” y reversible, pensado para dar liquidez y calmar tensiones cambiarias, entre otros fines.

De esta forma, el país que lo necesite puede utilizar esas divisas para atender necesidades de su economía, como por ejemplo mostrar mayor fortaleza en las reservas de su Banco Central o exhibir mayor liquidez para evitar corridas. En el contexto argentino, los fondos llegan como agua fresca tras varias jornadas de dólar inquieto y a pocos días de los comicios legislativos; y tienen un claro sentido político a partir de la sintonía entre Donald Trump y Javier Milei.