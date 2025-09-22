Efecto Estados Unidos: bajó el dólar y los bancos confirmaron a cuánto lo venderán este martes 23 de septiembre

En el inicio de esta semana, el dólar tuvo un precio en los bancos de $1.515, pero el apoyo de Estados Unidos a Argentina, sumado al anuncio de que no se cobrarán retenciones, al menos, hasta octubre, contribuyeron a que el mercado jugara a favor de la política económica del gobierno de Javier Milei.

Con ese panorama, el dólar se comenzará a vender a un precio, este martes, mucho menor al que tuvo en el inicio del lunes. De hecho, en el Banco Nación cotizará a $1.430, aunque los demás bancos lo podrán tener por debajo o por encima de ese precio.