Efecto Estados Unidos: bajó el dólar y los bancos confirmaron a cuánto lo venderán este martes 23 de septiembre

Los bancos confirmaron a cuánto venderán el dólar este martes 23 de septiembre, luego de la importante caída que tuvo en el precio este lunes

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares
A cuánto se venderá cada dólar en los bancos este martes 23 de septiembre.

El dólar comenzó la semana con una importante caída en su precio y los bancos confirmaron cuál será el precio que tendrá cuando inicien las operaciones cambiarias este martes 23 de septiembre.

En el inicio de esta semana, el dólar tuvo un precio en los bancos de $1.515, pero el apoyo de Estados Unidos a Argentina, sumado al anuncio de que no se cobrarán retenciones, al menos, hasta octubre, contribuyeron a que el mercado jugara a favor de la política económica del gobierno de Javier Milei.

Con ese panorama, el dólar se comenzará a vender a un precio, este martes, mucho menor al que tuvo en el inicio del lunes. De hecho, en el Banco Nación cotizará a $1.430, aunque los demás bancos lo podrán tener por debajo o por encima de ese precio.

Dolares

A cuánto se venderá el dólar en cada banco el martes 23 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este martes 23 de septiembre:

  • Banco Nación: $1.430
  • Banco Galicia: $1.430
  • Banco ICBC: $1.445
  • Banco BBVA: $1.450
  • Banco Supervielle: $1.443
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.445
  • Banco Patagonia: $1.455
  • Banco Hipotecario: $1.430
  • Banco Santander: $1.435
  • Brubank: $1.455
  • Banco Credicoop: $1.445
  • Banco Macro: $1.440
  • Banco Piano: $1.440
Dolares
Los bancos confirmaron a cuánto venderán cada dólar este martes 23 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar blue este martes 23 de septiembre

Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en los últimos días de la semana pasada y en el comienzo de esta vivió un declive en su precio.

No obstante, este fue menor al que tuvo el oficial, por lo que el dólar blue cotizará este martes 23 de septiembre a un precio más caro que el que tendrán los bancos. Según las cuevas, su valor será de $1.475.

