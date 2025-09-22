Efecto Estados Unidos: bajó el dólar y los bancos confirmaron a cuánto lo venderán este martes 23 de septiembre

En el inicio de esta semana, el dólar tuvo un precio en los bancos de $1.515, pero el apoyo de Estados Unidos a Argentina, sumado al anuncio de que no se cobrarán retenciones, al menos, hasta octubre, contribuyeron a que el mercado jugara a favor de la política económica del gobierno de Javier Milei.
Con ese panorama, el dólar se comenzará a vender a un precio, este martes, mucho menor al que tuvo en el inicio del lunes. De hecho, en el Banco Nación cotizará a $1.430, aunque los demás bancos lo podrán tener por debajo o por encima de ese precio.
Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este martes 23 de septiembre:
Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en los últimos días de la semana pasada y en el comienzo de esta vivió un declive en su precio.
No obstante, este fue menor al que tuvo el oficial, por lo que el dólar blue cotizará este martes 23 de septiembre a un precio más caro que el que tendrán los bancos. Según las cuevas, su valor será de $1.475.