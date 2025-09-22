Operativo dólares: los bancos incentivan los plazos fijos con una suba de la tasa de interés

No es ninguna casualidad que la estrategia de los bancos pase por el plazo fijo en dólares, ya que esta es una de las inversiones más populares entre los ahorristas a causa de su seguridad y previsibilidad.
Incluso, la estrategia de las entidades bancarias se nota en demasía en algunos bancos. Un ejemplo de ello es el Banco Nación, que llevó la tasa de interés del 0,50% a un 2,50% anual para los depósitos en dólares a 30 días, luego de que se eliminara el cepo cambiario.
Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:
En el caso de que una persona tuviera 500 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 1,03 dólares. No obstante, no es la única opción.
Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.