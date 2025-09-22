Inicio Economía Dólar
Operativo dólares: los bancos incentivan los plazos fijos con una suba de la tasa de interés

El plazo fijo en dólares es una de las inversiones más seguras que los bancos ofrecen para aquellos ahorristas que prefieren comprar moneda norteamericana

Daniel Calivares
Cuántos dólares se puede ganar con un plazo fijo

Los bancos decidieron apretar el acelerador y captar la mayor cantidad de dólares posibles. Para ello, optaron por incentivar la creación del plazo fijo en dólares a través del aumento en la tasa de interés.

No es ninguna casualidad que la estrategia de los bancos pase por el plazo fijo en dólares, ya que esta es una de las inversiones más populares entre los ahorristas a causa de su seguridad y previsibilidad.

Incluso, la estrategia de las entidades bancarias se nota en demasía en algunos bancos. Un ejemplo de ello es el Banco Nación, que llevó la tasa de interés del 0,50% a un 2,50% anual para los depósitos en dólares a 30 días, luego de que se eliminara el cepo cambiario.

Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco

Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:

  • Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia Más: 2,40% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 500 dólares

En el caso de que una persona tuviera 500 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 1,03 dólares. No obstante, no es la única opción.

Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.

