Operativo dólares: los bancos incentivan los plazos fijos con una suba de la tasa de interés

No es ninguna casualidad que la estrategia de los bancos pase por el plazo fijo en dólares, ya que esta es una de las inversiones más populares entre los ahorristas a causa de su seguridad y previsibilidad.

Incluso, la estrategia de las entidades bancarias se nota en demasía en algunos bancos. Un ejemplo de ello es el Banco Nación, que llevó la tasa de interés del 0,50% a un 2,50% anual para los depósitos en dólares a 30 días, luego de que se eliminara el cepo cambiario.