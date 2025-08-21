De hecho, una vez que se eliminó el cepo cambiario, la tasa de interés del plazo fijo en dólares se multiplicó varias veces. Un ejemplo de ello es el Banco Nación, que ofrecía una TNA de 0,50% anual y en la actualidad otorga un 2,50% en el caso de los depósitos a 30 días.

Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco

Según los números que maneja cada banco, estos son los porcentajes que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días: