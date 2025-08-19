El hombre que encontró casi 600 millones de dólares

El hombre que encontró casi 600 millones de dólares

Encontrar un tesoro es el sueño de muchos niños, pero cuándo esa ilusión se cumple se desata toda una revolución. José Mariena Cartolos tenía 65 años cuando trabajando en su propiedad se encontró con 600 millones de dólares enterrados. Lamentablemente, para él, nada de esa fortuna quedó en sus manos.

José Mariena Cartolos es un nombre que no conoce la mayoría de las personas. Sin embargo, es parte de una leyenda colombiana con la que muchos sueñan.

En 2015, el hombre de 65 años, se encontraba trabajando en su propiedad con la idea de instalar un sistema de riego para comenzar con una plantación. Irónicamente, para hacer, había tenido que pedir un subsidio de 3.000 dólares. Fue en ese momento que encontró varios barriles azules repletos de dólares.

Preocupado por el descubrimiento, José Mariena Cartolos decidió que lo mejor era llamar a las autoridades. Fue allí que se enteró de que esos barriles podían llegar a pertenecer a Pablo Escobar y que serían parte de los 30 mil millones de dólares que se dice que enterró en gran parte de Colombia.

dolares, pablo escobar
Parte de los millones de d&oacute;lares que se encontraron

Parte de los millones de dólares que se encontraron

Qué pasó con los dólares enterrados de Pablo Escobar

Las autoridades encontraron con el dinero en efectivo estaba envuelto en plástico con la idea de protegerlo de la humedad. Ni el más soñador podía imaginar que alguien podía encontrar tantas pilas hechas de billetes de 100 dólares. La suma total eran casi 600 millones de dólares.

Inmediatamente, el Gobierno de Colombia intervino y confiscó todo el dinero. Al considerarse que era proveniente del narcotráfico, se lo destinó a programas sociales y proyectos comunitarios. Eso, al menos, fue lo que se dijo. José Mariena Cartolos no vio ni un dólar del tesoro encontrado.

pablo escobar
Pablo Escobar escondi&oacute; millones de d&oacute;lares en diferentes lugares

Pablo Escobar escondió millones de dólares en diferentes lugares

¿Hay más dólares enterrados de Pablo Escobar?

El tesoro encontrado de José Mariena Cartolos llevó a que muchos volvieran a pensar en un hallazgo similar, pero solo una vez más ha ocurrido y fue Nicolás Escobar, el sobrino de Pablo Escobar, quien señaló haber encontrado 18 millones de dólares, pero que estaban en mal estado.

En cuanto a si alguna persona más ha encontrado bidones llenos de dólares, no ha habido ninguna confirmación de que haya ocurrido y si pasó, no se le avisó a las autoridades.

Temas relacionados:

Te puede interesar