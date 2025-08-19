Preocupado por el descubrimiento, José Mariena Cartolos decidió que lo mejor era llamar a las autoridades. Fue allí que se enteró de que esos barriles podían llegar a pertenecer a Pablo Escobar y que serían parte de los 30 mil millones de dólares que se dice que enterró en gran parte de Colombia.

dolares, pablo escobar Parte de los millones de dólares que se encontraron

Qué pasó con los dólares enterrados de Pablo Escobar

Las autoridades encontraron con el dinero en efectivo estaba envuelto en plástico con la idea de protegerlo de la humedad. Ni el más soñador podía imaginar que alguien podía encontrar tantas pilas hechas de billetes de 100 dólares. La suma total eran casi 600 millones de dólares.

Inmediatamente, el Gobierno de Colombia intervino y confiscó todo el dinero. Al considerarse que era proveniente del narcotráfico, se lo destinó a programas sociales y proyectos comunitarios. Eso, al menos, fue lo que se dijo. José Mariena Cartolos no vio ni un dólar del tesoro encontrado.

pablo escobar Pablo Escobar escondió millones de dólares en diferentes lugares

¿Hay más dólares enterrados de Pablo Escobar?

El tesoro encontrado de José Mariena Cartolos llevó a que muchos volvieran a pensar en un hallazgo similar, pero solo una vez más ha ocurrido y fue Nicolás Escobar, el sobrino de Pablo Escobar, quien señaló haber encontrado 18 millones de dólares, pero que estaban en mal estado.

En cuanto a si alguna persona más ha encontrado bidones llenos de dólares, no ha habido ninguna confirmación de que haya ocurrido y si pasó, no se le avisó a las autoridades.