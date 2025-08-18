Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

Pese a una suba de $5, el dólar oficial siguió volando bajo con un blue más caro

En la apertura de la semana el oficial cerró a $1.315 y el dólar llegó a $1.340. Qué pasó con el resto de las cotizaciones del dólar

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores
La suba del dólar blue superó a la del oficial

La suba del dólar blue superó a la del oficial, en un día con menor presión sobre el tipo de cambio

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El dólar oficial tuvo una suba de $5 para cerrar en $1.315 este lunes, manteniéndose cerca de la banda de flotación inferior. A su vez, el dólar blue trepó $20 para alcanzar los $1.340 y expandir la brecha.

Así, el dólar oficial tocó su mínimo desde fines de julio, en su undécima caída consecutiva. Y en agosto ya perdió $60, luego de tocar un récord de $1.375 al comenzar el mes.

Al escalar 1,35% durante la jornada, el blue se convirtió en el dólar más caro de la rueda cambiaria en la que hubo subas y bajas.

Sin embargo, fue un lunes con mayoría de caídas en las cotizaciones, sobre todo del dólar mayorista y los financieros.

Cuál fue el dólar más barato

Entre los bancos, la del dólar del BNA no fue la cotización más cara ni tampoco la más barata. Hubo pizarras que ofrecieron la moneda norteamericana en hasta $1.320 y $1.325, como las del BBVA y Galicia, respectivamente.

Pero también llegó a venderse por $1.305 inclusive. Pisos que los especialistas explican en una licitación lanzada por el Banco Central para seguir en su sendero de "secar" la plaza de pesos para que no vayan al dólar.

Sin embargo, el dólar mayorista, referencia del mercado, volvió a mostrarse como el más accesible del mercado cambiario: se vendió por $1.293 en promedio.

Entre los financieros, pese a una caída proporcionalmente similar, el dólar MEP promedió los $1.301. Esto es, unos $5 debajo del Contado con Liquidación (CCL), que apenas superó los $1.306,30.

Temas relacionados:

Te puede interesar