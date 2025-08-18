Pese a una suba de $5, el dólar oficial siguió volando bajo con un blue más caro

Sin embargo, fue un lunes con mayoría de caídas en las cotizaciones, sobre todo del dólar mayorista y los financieros.

Cuál fue el dólar más barato

Entre los bancos, la del dólar del BNA no fue la cotización más cara ni tampoco la más barata. Hubo pizarras que ofrecieron la moneda norteamericana en hasta $1.320 y $1.325, como las del BBVA y Galicia, respectivamente.

Pero también llegó a venderse por $1.305 inclusive. Pisos que los especialistas explican en una licitación lanzada por el Banco Central para seguir en su sendero de "secar" la plaza de pesos para que no vayan al dólar.

Sin embargo, el dólar mayorista, referencia del mercado, volvió a mostrarse como el más accesible del mercado cambiario: se vendió por $1.293 en promedio.

Entre los financieros, pese a una caída proporcionalmente similar, el dólar MEP promedió los $1.301. Esto es, unos $5 debajo del Contado con Liquidación (CCL), que apenas superó los $1.306,30.