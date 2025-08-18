"En un año se duplicó el flujo de importaciones por compras en páginas desde Mendoza"

DHL Mza- 3 El auge de las importaciones por compras en el exterior mantiene al centro de distribución de DHL Express a un ritmo de despachos constante Gentileza dhl express

-¿Por qué la apuesta a Mendoza y a cuánto asciende la inversión en los nuevos locales?

-Mendoza es realmente muy importante, pero más allá del centro de distribución trabajábamos con agentes. Por eso apostamos a un primer punto de venta propio en Ciudad y ahora el segundo en Godoy Cruz, para atender el flujo de recepción de paquetes y también envíos, tanto de documentación como de emprendedores y pymes que exportan por primera vez. La inversión fue de casi 100 mil dólares.

-Hoy por hoy ¿el foco está puesto en las importaciones o las exportaciones?

-La idea es popularizar el comercio exterior. Por eso tenemos un especialista para asesorar al pequeño emprendedor o pyme que va a exportar por primera vez, y que sepa que puede vender al exterior con la misma simplicidad que en el país. Y que le resulte tan cómodo hacer un envío de Mendoza a Córdoba como de Mendoza a Nueva York.

Pero es innegable el auge de las compras en el exterior. Por eso hicimos una inversión en el centro de distribución y contamos con un ejecutivo de cuentas basado en eso.

Importaciones: desde Amazon hasta repuestos

Los portales para compras de artículos en el exterior constituyen otro de los motores para DHL Express de la mano de clientes particulares. Pero para la compañía que tiene una participación de mercado del 50% dentro del segmento de envíos de hasta 50 kilos en el país, también mantiene activo el canal corporativo gracias a la demanda de las empresas.

"Obviamente Mendoza es vinos, pero también rescato la 'marca país', que representan esos productos que se hacen acá y no encontrás en EE.UU. o Alemania, y tienen valor agregado como artesanías. Algunos no sabían como entablar relación con un importador en el destino y hoy son clientes corporativos nuestros", reseña Florio.

-En cuanto a importaciones, ¿por dónde pasa el grueso de la demanda?

-Hay una mayoría de productos tecnológicos vía Amazon, textil y también juguetes. Por otro lado, la importación de repuestos está a la orden del día, incluso usados que acá no se encuentran y nosotros podemos traerlos porque tenemos avión propio y estamos en 220 países.

-Y tomando como punto de partida la inauguración del primer local en 2024 hasta ahora ¿cuánto crecieron las compras en el exterior desde Mendoza?

-Si bien la base era baja, tomando sólo compras a través de "marketplaces" desde el año pasado el flujo se duplicó. Recibimos mucho volumen de compras en páginas web y tuvimos que tomar más gente para atenderlo, porque empezaba a generar un cuello de botella.

La buena noticia es haber podido generar trabajo y tener flujo de volumen al interior del país. Y esto también nos abrió la visión de abrir el segundo punto de venta en la provincia.

-¿Y los montos promedio?

-Hay mucho puerta a puerta, con lo cual son productos que valen menos de 3 mil dólares y muchos no tributan. La gran mayoría son menores a 400 dólares, algunos pueden superarlo y por ende pagan impuestos, pero es la solución de algunos problemas como pasar con ciertos repuestos que de cualquier parte del mundo a Mendoza llegan en dos o tres días.

Exportar por primera vez y el objetivo Chile

Como contrapartida, los emprendedores y pymes que van a dar su primer paso para salir al mundo tienen su propio canal de atención.

El gerente comercial de DHL Express destaca que la intención de la compañía es "balancear la impo con la expo, sobre todo de pymes, que son el motor económico del país . En tal sentido, las artesanías de cuero son una particularidad".

-Dentro de todo lo que mueve el comercio exterior ¿cuánto representa Mendoza?

-Del total a nivel país, el interior es un 30%. Mendoza se lleva hasta 11% de ese porcentaje.

-En medio de este auge que generó la apertura de las importaciones ¿qué tan sostenible ven el panorama mirando lo que viene para la logística nacional e internacional?

-Siempre soy positivo. Analizamos cada una de las resoluciones que van saliendo como el régimen de Tierra del Fuego para asesorar a los clientes. Podemos decirle "tené en cuenta esto, vas a poder vender más y bajar costos", pero a veces pasa a al revés.

Nos estamos abriendo al mundo, y no veo que eso impacte negativamente, porque al productor local le permitirá ser más competitivo.

Documentación, compras en páginas extranjeras y envío de productos de exportaciones pymes, son parte del movimiento del nuevo local

-A propósito, Chile sigue siendo un destino de compras para los mendocinos, y más con la apertura de importaciones de blanco ¿Ven una oportunidad allí?

-Vemos una oportunidad. Y como cuando notamos el crecimiento de las compras en marketplace estamos tratando de entender el fenómeno de las importaciones desde Chile. Lo tenemos en la mira para invertir, sin dudas.

-¿Y cuál podría ser el servicio diferencial para los habitantes de Mendoza acostumbrados a cruzar a Chile para comprar y volver?

-Tenemos un servicio llamado RPA en puntos de venta, que permite encargar X producto de Chile sin moverte de Mendoza. Funciona muy bien en todo el país, y dentro del plan de expansión incluimos el marketing para comunicarlo. Para nosotros es un golazo, en algunos productos.