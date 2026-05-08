Las nuevas promociones para llegar al auto 0km en cuotas sin interés y plazos más largos

La industria automotriz argentina volvió a apostar fuerte por la financiación como herramienta para impulsar las ventas de autos 0km. Durante mayo, distintas marcas presentaron planes con tasa 0%, créditos de alto monto y plazos extendidos, en una estrategia orientada a facilitar el acceso a nuevos vehículos en un contexto económico particular, donde el financiamiento gana cada vez más peso en la decisión de compra.
Entre las compañías que renovaron su oferta aparece Citroën, que lanzó una propuesta integral con una tasa express del 0% a 18 meses y un tope financiable de hasta $18.000.000 para toda su gama. Además, sumó una alternativa con TNA 0% a 18 meses y 4,9% a 24 meses para modelos como Basalt Dark Edition, Basalt Shine, Aircross Shine y Aircross XTR, con un máximo de $20.000.000. La automotriz también ofrece créditos de hasta $36.000.000 en 48 meses y hasta $45.000.000 para el utilitario Jumper, junto con líneas UVA a tasa 0%.
Fiat también fortaleció su presencia en el mercado con distintas alternativas de financiación. En ese marco, presentó líneas generales a tasa 0%: una a 18 meses con tope de $18.000.000 y otra a 12 meses por hasta $24.000.000. A eso se suman planes específicos para modelos como Cronos, Pulse, Fastback y Toro, que permiten financiar hasta $28.000.000 en 18 meses sin interés.
Para el Fiat 600 Hybrid, las opciones incluyen hasta $20.000.000 a 24 meses y hasta $30.000.000 a 12 meses, ambas a tasa 0%. En tanto, la pick up Titano dispone de una línea especial de hasta $35.000.000 en 12 meses bajo el mismo esquema. La automotriz también agregó créditos UVA a 36 meses con tasa 0%, con un monto máximo de $30.000.000.
Más cuotas, montos altos y promociones para sostener el mercado del auto 0km
RAM, por su parte, reforzó su esquema comercial con financiación a tasa 0% a 12 meses hasta $24.000.000 y a 18 meses hasta $18.000.000 para toda su gama. También incorporó créditos UVA al 0% de hasta $30.000.000 y opciones que permiten financiar hasta el 80% del valor del vehículo.
En el caso de la RAM Dakota, uno de sus lanzamientos más importantes, la marca ofrece hasta $35.000.000 a tasa cero. Además, anunció bonificaciones de $8.000.000 para Rampage y de $1.700.000 para Dakota.
Renault, en tanto, amplió su estrategia a través de Mobilize Financial Services, con financiación en pesos y TNA 0% según el plazo elegido. Entre las opciones a 12 meses figuran Boreal, con hasta $30.000.000; Arkana, hasta $27.000.000; Kardian, hasta $24.000.000; y Kwid, hasta $18.000.000.
En tanto, la empresa reforzó su Plan Rombo con nuevas modalidades, como el financiamiento del 75% del valor del vehículo en 84 cuotas para Renault Kardian.
Con esta presentación de promociones para comprar un auto 0km en cuotas sin interés y plazos más largos, las empresas buscan mantener el movimiento del mercado en un escenario difícil, donde las cuotas y la financiación se consolidan como factores fundamentales para concretar las ventas.