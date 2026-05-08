Las nuevas promociones para llegar al auto 0km en cuotas sin interés y plazos más largos

Fiat también fortaleció su presencia en el mercado con distintas alternativas de financiación. En ese marco, presentó líneas generales a tasa 0%: una a 18 meses con tope de $18.000.000 y otra a 12 meses por hasta $24.000.000. A eso se suman planes específicos para modelos como Cronos, Pulse, Fastback y Toro, que permiten financiar hasta $28.000.000 en 18 meses sin interés.

Fiat Cronos.jpg El FIAT Cronos, una opción muy valorado por miles de argentinos. Foto: archivo

Para el Fiat 600 Hybrid, las opciones incluyen hasta $20.000.000 a 24 meses y hasta $30.000.000 a 12 meses, ambas a tasa 0%. En tanto, la pick up Titano dispone de una línea especial de hasta $35.000.000 en 12 meses bajo el mismo esquema. La automotriz también agregó créditos UVA a 36 meses con tasa 0%, con un monto máximo de $30.000.000.

Más cuotas, montos altos y promociones para sostener el mercado del auto 0km

RAM, por su parte, reforzó su esquema comercial con financiación a tasa 0% a 12 meses hasta $24.000.000 y a 18 meses hasta $18.000.000 para toda su gama. También incorporó créditos UVA al 0% de hasta $30.000.000 y opciones que permiten financiar hasta el 80% del valor del vehículo.

En el caso de la RAM Dakota, uno de sus lanzamientos más importantes, la marca ofrece hasta $35.000.000 a tasa cero. Además, anunció bonificaciones de $8.000.000 para Rampage y de $1.700.000 para Dakota.

ram dakota La RAM Dakota, una de las más elegidas en su segmento. Foto: archivo

Renault, en tanto, amplió su estrategia a través de Mobilize Financial Services, con financiación en pesos y TNA 0% según el plazo elegido. Entre las opciones a 12 meses figuran Boreal, con hasta $30.000.000; Arkana, hasta $27.000.000; Kardian, hasta $24.000.000; y Kwid, hasta $18.000.000.

En tanto, la empresa reforzó su Plan Rombo con nuevas modalidades, como el financiamiento del 75% del valor del vehículo en 84 cuotas para Renault Kardian.

kardian premiere El Renault Kardian, otro los autos 0km que gana terreno en la preferencia de los argentinos. Foto: archivo

Con esta presentación de promociones para comprar un auto 0km en cuotas sin interés y plazos más largos, las empresas buscan mantener el movimiento del mercado en un escenario difícil, donde las cuotas y la financiación se consolidan como factores fundamentales para concretar las ventas.