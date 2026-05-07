Estos son los 5 mejores autos 0KM que se pueden comprar en Argentina según la inteligencia artificial en 2026

1. Toyota Corolla

corolla Pasan los años y el Corolla sigue siendo de los autos más vendidos de Toyota. Esto se debe a que la marca lo va actualizando con las últimas tendencias. Imagen: Toyota Argentina

Continúa siendo el modelo de referencia en el segmento de sedanes. Su mayor punto fuerte es la confiabilidad mecánica y el servicio de posventa, lo que le otorga el mejor valor de reventa del mercado como a muchos Toyota.

Precio (Mayo 2026): desde $44.082.000.

Lo más importante: disponibilidad de motorización híbrida, bajo consumo y garantía de fábrica de 5 años.

2. Fiat Cronos

Es el vehículo más vendido del país debido a su relación calidad-precio. Al producirse localmente, cuenta con gran disponibilidad de repuestos y es el modelo más demandado en el mercado de usados.

Precio (Mayo 2026): entre $31.120.000 y $38.790.000.

Lo más importante: el costo de mantenimiento más bajo de su categoría y amplio espacio interior. cronos Fiat tiene el 0KM más vendido de Argentina. El Cronos ya es todo un clásico. Imagen: Fiat Argentina

3. Peugeot 208

Destacado por su diseño moderno y tecnología aplicada. Lidera las ventas de vehículos compactos gracias a su reciente actualización de gama y eficiencia en el consumo de combustible.

Precio (Mayo 2026): entre $31.460.000 y $43.310.000.

Lo más importante: incorporación de sistemas avanzados de asistencia a la conducción en versiones tope de gama.

4. Toyota Hilux

hilux La Hilux es la pickup más vendida del país, y no hay competidora que se le acerque. Imagen: Toyota Argentina

Líder histórico en su segmento por su versatilidad. Esta pickup es valorada por su gran valor de reventa y una durabilidad comprobada en todo tipo de condiciones de uso profesional y particular.

Precio (Mayo 2026): desde $40.589.000 hasta $89.327.000.

Lo más importante: robustez estructural y la red oficial de servicios más amplia del territorio nacional.

5. Volkswagen Taos

Se posiciona como el SUV de producción nacional con mejor calidad de materiales y seguridad. Su fabricación local garantiza una mejor entrega en comparación con modelos importados.

Precio (Mayo 2026): desde $57.511.950 hasta $66.319.150.

Lo más importante: motor de alto rendimiento y habitabilidad superior en los asientos traseros.

Gemini explicó que la información de precios y especificaciones técnicas fue obtenida de las listas oficiales de Toyota Argentina, Fiat (Stellantis), Peugeot Argentina y Volkswagen Argentina vigentes en mayo de 2026. Los datos estadísticos y de mercado corresponden a los informes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).