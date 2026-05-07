Estos son los 5 mejores autos 0KM que se pueden comprar en Argentina según la inteligencia artificial en 2026

Comprar un 0KM siempre es un gran paso, y muchas veces no sabemos en qué fijarnos específicamente a la hora de tomar la decisión. Es por eso que le preguntamos a la inteligencia artificial Gemini cuáles son los 5 mejores autos 0KM que se pueden comprar en Argentina.
La IA se basó en diversos aspectos para dar su lista: calidad de construcción, costo de mantenimiento, respaldo de marca y valor de reventa. Una curiosidad es que, tras tomar en cuenta esos aspectos, Gemini no recomendó ningún auto de origen chino.
Estos son, para la inteligencia artificial, los 5 mejores 0KM que se pueden comprar en Argentina en 2026.
1. Toyota Corolla
Continúa siendo el modelo de referencia en el segmento de sedanes. Su mayor punto fuerte es la confiabilidad mecánica y el servicio de posventa, lo que le otorga el mejor valor de reventa del mercado como a muchos Toyota.
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Precio (Mayo 2026): desde $44.082.000.
Lo más importante: disponibilidad de motorización híbrida, bajo consumo y garantía de fábrica de 5 años.
2. Fiat Cronos
Es el vehículo más vendido del país debido a su relación calidad-precio. Al producirse localmente, cuenta con gran disponibilidad de repuestos y es el modelo más demandado en el mercado de usados.
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Precio (Mayo 2026): entre $31.120.000 y $38.790.000.
Lo más importante: el costo de mantenimiento más bajo de su categoría y amplio espacio interior.
3. Peugeot 208
Destacado por su diseño moderno y tecnología aplicada. Lidera las ventas de vehículos compactos gracias a su reciente actualización de gama y eficiencia en el consumo de combustible.
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Precio (Mayo 2026): entre $31.460.000 y $43.310.000.
Lo más importante: incorporación de sistemas avanzados de asistencia a la conducción en versiones tope de gama.
4. Toyota Hilux
Líder histórico en su segmento por su versatilidad. Esta pickup es valorada por su gran valor de reventa y una durabilidad comprobada en todo tipo de condiciones de uso profesional y particular.
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Precio (Mayo 2026): desde $40.589.000 hasta $89.327.000.
Lo más importante: robustez estructural y la red oficial de servicios más amplia del territorio nacional.
5. Volkswagen Taos
Se posiciona como el SUV de producción nacional con mejor calidad de materiales y seguridad. Su fabricación local garantiza una mejor entrega en comparación con modelos importados.
- Precio (Mayo 2026): desde $57.511.950 hasta $66.319.150.
- Lo más importante: motor de alto rendimiento y habitabilidad superior en los asientos traseros.
Gemini explicó que la información de precios y especificaciones técnicas fue obtenida de las listas oficiales de Toyota Argentina, Fiat (Stellantis), Peugeot Argentina y Volkswagen Argentina vigentes en mayo de 2026. Los datos estadísticos y de mercado corresponden a los informes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).