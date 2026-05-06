Yacopini Motors realiza adjudicación en vivo con sorteo, licitación y beneficios exclusivos

Durante el acto se ejecutan dos mecanismos:

Sorteo , donde participan todos los suscriptores que están al día.

Licitación, donde cada cliente puede ofertar un monto para adelantar cuotas y mejorar sus posibilidades de adjudicación.

“En la licitación gana el mayor postor pero lo más importante es que ese dinero no se pierde: se descuenta del plan. Es decir, el cliente está adelantando parte del pago de su auto y se participa con la simple promesa en el concesionario o por la página web, no es necesario inmovilizar el dinero en una cuenta, como sí ocurre en otras marcas”, detalló Lecea.

Este punto resulta clave ya que convierte a la licitación en una herramienta estratégica: “Muchos clientes aprovechan cuando tienen un capital disponible -por ejemplo, el equivalente a un auto usado o menos, dependiendo de cada plan, el vehículo a adquirir o la cantidad de cuotas que ya tengan pagadas- y lo utilizan para acceder a un 0km. Hoy eso marca una diferencia enorme”, expicó Leonardo Lecea.

Acceso anticipado: desde qué momento se puede licitar y retirar un vehículo

El gerente de Plan de Ahorro de Chevrolet en Yacopini Motors también profundizó en uno de los aspectos menos conocidos del sistema: la posibilidad de avanzar hacia la adjudicación en etapas tempranas del plan.

“Desde la cuota 2 ya se puede licitar. Y dependiendo del grupo, muchos clientes logran retirar el vehículo integrando un capital inferior al que se requiere para comprar, por ejemplo, un usado 2018”, puso a modo de ejemplo.

Esto rompe con la idea de que es necesario completar gran parte del plan para acceder al auto: “Hay mucha flexibilidad. Cada cliente puede elegir cómo y cuándo avanzar, según su situación económica”.

yacopini motors-chevrolet Yacopini Motors ofrece planes de ahorro con beneficios exclusivos para acceder a un 0km.

Además, destacó que el plan no solo es una herramienta de compra sino también de ahorro programado: “Hay personas que lo utilizan como una forma de ahorro a largo plazo, incluso pensando en un hijo. Pagan el plan completo y después deciden retirar el vehículo cuando él o ella cumplen los 18 años o tiene la licencia de conducir”, afirmó.

Planes adjudicados y alternativas para acelerar la entrega

Otro de los puntos fuertes que mencionó el gerente es la posibilidad de acceder a planes ya adjudicados, una opción cada vez más demandada por quienes buscan tiempos más rápidos.

“En Yacopini tenemos disponibilidad de planes adjudicados todos los meses. Si un cliente ya pagó una parte, podemos tomar ese capital y ofrecerle un plan listo para retirar el vehículo en menos tiempo”, señaló.

Esta alternativa permite combinar lo ya invertido con una solución inmediata, reduciendo significativamente los plazos de espera.

Por qué el plan de ahorro sigue siendo la opción más conveniente

En un contexto económico desafiante, Lecea fue contundente: “Hoy financieramente es la forma más económica y segura de comprar un 0km en Argentina”.

Entre las ventajas que destacó se encuentran:

Cuotas accesibles , incluso en modelos full.

Ausencia de interés financiero , a diferencia de créditos tradicionales.

Seguro incluido , lo que simplifica los costos mensuales.

Mantenimiento reducido, ya que se trata de un vehículo nuevo.

“Si comparás lo que gastás en mantener un usado con lo que pagás en un plan, muchas veces termina siendo más conveniente el 0 km, y la cuota no es mucho más que lo que cuesta hoy un carrito de supermercado. Además, durante varios años no tenés gastos de taller”, explicó.

Beneficios exclusivos para el 8 de mayo: ahorro concreto y premios

El evento de Yacopini Motors no solo permitirá participar del acto de adjudicación sino que también ofrecerá beneficios económicos directos para quienes estén presentes.

Entre los principales beneficios se destacan:

Patentamiento sin cargo para quienes ganen por sorteo o licitación (un ahorro cercano a los $2.000.000).

Camiseta oficial de la Selección Argentina para los adjudicatarios presentes, en el marco de la previa del Mundial de Fútbol 2026.

Posibilidad de licitar en vivo, con acompañamiento personalizado.

Chevrolet Sonic en Yacopini Motors Chevrolet Sonic es el nuevo vehículo que este viernes presentará Yacopini Motors. Foto: Gentileza Yacopini Motors

“Queremos que el cliente viva una experiencia completa, que entienda el proceso y que además se lleve un beneficio concreto”, remarcaron desde el concesionario.

Una oportunidad única para suscribirse al nuevo Chevrolet Sonic

En paralelo al acto, Yacopini Motors presentará oficialmente la preventa del plan del nuevo Chevrolet Sonic, uno de los lanzamientos más importantes de la marca en la región.

Además, quienes se suscriban ese mismo día, o sea este viernes 8 de 17 a 19, accederán a una propuesta exclusiva:

Patentamiento bonificado

50% de descuento en la cuota inicial

Polarizado sin cargo

Camiseta oficial de la Selección Argentina

“Normalmente se suscribe con un monto determinado pero ese día se podrá hacer con la mitad. Es una oportunidad muy fuerte para ingresar al sistema”, destacó Leonardo Lecea.

Chevrolet Sonic: diseño innovador y tecnología para un nuevo perfil de usuario

El nuevo Chevrolet Sonic se posiciona como un modelo estratégico dentro del portfolio de la marca, ubicado entre el Onix y la Tracker.

Con una propuesta estética de SUV coupé, el vehículo combina líneas modernas, iluminación LED, detalles deportivos y una fuerte impronta tecnológica.

En el interior, incorpora el Virtual Cockpit System que integra tablero digital y sistema multimedia, junto a materiales de alta calidad y un diseño pensado para maximizar el confort.

Desarrollado en América del Sur, el modelo apunta a un público joven y urbano que busca diferenciación, conectividad y diseño, en un segmento que no deja de crecer.

Vivir en primera persona la experiencia Chevrolet

El acto del 8 de mayo se presenta como mucho más que una instancia formal: es una oportunidad para conocer el sistema desde adentro, despejar dudas y evaluar alternativas concretas para acceder a un vehículo.

“Lo importante es que el cliente entienda que tiene herramientas: puede ahorrar, licitar, adelantar o incluso cambiar de estrategia. El plan es flexible y se adapta a cada necesidad”, concluyó Lecea de Yacopini Motors.

Datos del evento

Yacopini Motors S.A.

Av. San Martín Sur 600, Godoy Cruz

Viernes 8 de mayo

Desde las 18.30

Una jornada para dar el paso hacia el 0km, con beneficios exclusivos, transparencia y la posibilidad de ser protagonista del proceso.