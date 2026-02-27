De la mano de Yacopini Motors, el gigante chino de autos eléctricos BYD inauguró su local en Mendoza

Adrián Yacopini, Cristian Kimelman y Bernardo Fernández Paz Adrián Yacopini, Cristian Kimelman y Bernardo Fernández Paz. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"Traemos a Mendoza los mismos estándares de calidad que hay en Asia y Europa. Y en poco tiempo nos convertimos en la primera marca en ventas, superando hasta por 8 veces a nuestro competidor", repasó Bernardo Fernández Paz, director de ventas de BYD Argentina.

Las declaraciones las hizo durante el importante lanzamiento que se realizó la noche de este jueves, de la que participaron el gobernador de la provincia Alfredo Cornejo; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; claramente, el presidente de Yacopini Motors, Adrián "El Chino" Yacopini, quien se mostró visiblemente emocionado y rodeado de su esposa, Paola Alund y el resto de su familia.

"Gracias, gracias, gracias. Lograr este acuerdo con la marca de autos que más vende en el mundo es un orgullo porque pone a Mendoza a la altura de los mercados del primer mundo", señaló Yacopini.

Motor eléctrico e híbrido: prestaciones y precios

A la hora de diferenciar prestaciones, BYD ofrece tres tipos de tecnología desarrollada en China en lo que a motorización se refiere: un motor eléctrico 100%, un "superhíbrido" y un eléctrico con tracción en las 4 ruedas, la unidad de negocios con más potencial de la compañía que también fabrica laptops y smartphones.

Desde la firma resaltan tres aspectos en cuanto al diferencial competitivo que la marca tiene para ganar en el mercado.

Para Cristian Kimelman, Country Manager en Argentina de BYD "además de tener una filial propia, es una fábrica en Brasil para toda la región y el hecho de que, salvo los levantavidrios, producimos el 90% del vehículo. Además, nuestro servicio posventa que se basa en una garantía de 8 años para el vehículo y con un socio local".

yacopini autos eléctricos mendoza Fiesta de inauguración del concesionario, en Godoy Cruz.

Entre los modelos está el BYD Atto DM-i, un SUV híbrido enchufable que asegura una autonomía de 1.100 kilómetros y está entre los más elegidos del mercado.

Algunas características:

Autonomía en híbridos: desde 380 kilómetros hasta 1.100 kilómetros

desde 380 kilómetros hasta 1.100 kilómetros Motorización : batería de 45 kw + tanque de 45 litros

: batería de 45 kw + tanque de 45 litros Costo de carga: $8000 promedio

$8000 promedio Precio de batería (cambio): hasta u$s 2.500

(cambio): hasta u$s 2.500 Financiamiento: hasta 100% del valor con bancos ICBC, BBVA y Santander (tasa fija 36% o en UVAs)

Precios lanzamiento

BYD Atto DM-i (híbrido)- hasta 1.100 kms: u$s 31.990

BYD Dolphin (eléctrico)- 380 kms: u$s 23.000

BYD Song Pro (híbrido)- hasta 1.030 kms: u$s 34.990

BYD Yuan Pro- 380 km: u$s 30.990

Yacopini autos eléctricos mendoza BYD, la automotriz líder en autos eléctricos, inauguró su concesionario en Mendoza. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Una pickup híbrida "enchufable"

La insonorización y la conectividad son dos características que se perciben dentro de cada uno de los vehículos de la línea BYC. De hecho, subirse a cualquier modelo permite vía inteligencia artificial activar las principales funciones, como la voz para el levantavidrios y la música.

E incluso abrir el vehículo desde el celular. El BYD Dolphin es el primer auto dotado de Google Search.

La próxima novedad será la presentación de la BYD Shark, una pickup con tracción eléctrica inteligente en las 4 ruedas. Y más ventajas: hasta 840 km de autonomía combinada, acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y permite carga rápida del 30% al 80%, en apenas 20 minutos.

Yacopini autos eléctricos mendoza Cualquier modelo permite vía inteligencia artificial activar las principales funciones, como la voz para el levantavidrios y la música. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Con capacidad para 5 plazas, desde BYD la destacan su tecnología y seguridad como vehículo versátil "que combina potencia y capacidad off-road con eficiencia para el uso diario". su precio estimado: u$s 50.000.

BYD, un gigante de China a Mendoza

Fundada en 1994, BYD comenzó como fabricante de baterías recargables y evolucionó hasta convertirse en uno de los líderes mundiales en energías limpias. Fue la primera terminal en abandonar la producción de vehículos a combustión para enfocarse en modelos eléctricos e híbridos.

Yacopini autos eléctricos mendoza Conectividad de punta con prestaciones a base de inteligencia artificial, una de las características de los autos eléctricos que llegan de China. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"La primera experiencia en Mendoza fue a partir del 2020 con la electrificación de micros. Hoy ya tenemos 12 unidades en circulación", reseñó Fernández Paz, además de destacar que si bien en un año las ventas de autos eléctricos crecieron un 80% "en Mendoza la expansión es tres veces más grande".

Con la apertura de su primer local propio, la provincia se suma a la red de servicios de BYD en Argentina, que incluye Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, y Rosario, con planes de expansión a corto plazo.

yacopini autos eléctricos mendoza 2 Adrián Yacopini, el empresario que viabilizó la llegada a Mendoza de los autos eléctricos BYD.

Desde hace más de una década lidera el mercado chino de nuevas energías y forma parte del ranking Fortune Global 500, consolidando su presencia en distintos continentes. El paso previo fue la llegada a la marca a Brasil, donde hoy BYD tiene su terminal más grande fuera de China.

Alfredo Cornejo y Diego Costarelli en la presentación de Yacopini

El gobernador Cornejo, de muy buen humor, junto al intendente de Godoy Cruz, se interiorizaron de las bondades de los autos eléctricos que ya se venden en la provincia.

En el entorno del mandatario provincial confirmaron que están preparando anuncios de alivio fiscal para promover que cada vez más mendocinos se sumen y adquieran vehículos ecológicos.

Hoy, estas unidades pagan el 50% de patentes y una posibilidad es llevarlos al 100, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.