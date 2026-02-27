Nación postergó un aumento en los impuestos a naftas y gasoil y traslada incrementos mayores a abril

javier milei luis toto caputo La medida del gobierno que impacta en los combustibles y contiene la inflación. En la foto, el ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente Javier Milei. Imagen ilustrativa.

Aumentos mínimos en las naftas y gasoil

El decreto establece que entre el 1 y el 31 de marzo los impuestos tendrán incrementos limitados: en el caso de las naftas, el ajuste será de $17,38 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,06 en el impuesto al dióxido de carbono, mientras que para el gasoil el aumento será de $14,88, con un adicional diferencial de $8,05 para determinadas regiones, más $1,69 correspondientes al tributo ambiental.

El esquema vigente contempla beneficios diferenciales para zonas específicas del país, entre ellas el departamento de Malargüe, en Mendoza, además de provincias patagónicas y áreas del sur bonaerense, donde el gasoil mantiene un tratamiento impositivo especial.

Desde el gobierno señalaron que la medida busca acompañar la recuperación de la actividad económica y evitar subas abruptas en los surtidores, manteniendo al mismo tiempo la actualización gradual del esquema tributario previsto por la legislación vigente.

El incremento total pendiente comenzará a aplicarse a partir del 1° de abril de 2026, cuando entren en vigencia los remanentes de las actualizaciones acumuladas.

El decreto entrará en vigencia el 1 de marzo de 2026.