Nación postergó un aumento en los impuestos a naftas y gasoil y traslada incrementos mayores a abril

El gobierno nacional dispuso una modificación en el esquema de actualización de impuestos aplicados a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, con el objetivo de atenuar el impacto en los precios durante marzo y contener la inflación.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial este viernes, que introduce cambios al cronograma de incrementos impositivos establecido previamente para la nafta y el gasoil.
Según la normativa, el Ejecutivo resolvió diferir parcialmente los aumentos pendientes correspondientes a actualizaciones impositivas de 2024 y 2025, así como postergar totalmente los incrementos derivados del último trimestre de 2025. De esta manera, durante marzo de 2026 se aplicará solo una parte de la actualización prevista.
Aumentos mínimos en las naftas y gasoil
El decreto establece que entre el 1 y el 31 de marzo los impuestos tendrán incrementos limitados: en el caso de las naftas, el ajuste será de $17,38 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,06 en el impuesto al dióxido de carbono, mientras que para el gasoil el aumento será de $14,88, con un adicional diferencial de $8,05 para determinadas regiones, más $1,69 correspondientes al tributo ambiental.
El esquema vigente contempla beneficios diferenciales para zonas específicas del país, entre ellas el departamento de Malargüe, en Mendoza, además de provincias patagónicas y áreas del sur bonaerense, donde el gasoil mantiene un tratamiento impositivo especial.
Desde el gobierno señalaron que la medida busca acompañar la recuperación de la actividad económica y evitar subas abruptas en los surtidores, manteniendo al mismo tiempo la actualización gradual del esquema tributario previsto por la legislación vigente.
El incremento total pendiente comenzará a aplicarse a partir del 1° de abril de 2026, cuando entren en vigencia los remanentes de las actualizaciones acumuladas.
El decreto entrará en vigencia el 1 de marzo de 2026.