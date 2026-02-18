¿Qué impuestos se eliminan con la reforma laboral y quiénes se benefician?

impuestos.jpg La eliminación de internos permitiría un reacomodamiento de precios a la baja, facilitando el acceso a vehículos nuevos y embarcaciones.

Los tributos señalados para su eliminación son:

Entradas de cine: El gravamen del 10% que financia al INCAA.

Videogramas grabados: Impuesto a la venta y alquiler de soportes audiovisuales.

Servicios de comunicación audiovisual: Gravamen a las señales de TV y radio.

Objetos suntuarios: El histórico "impuesto al lujo".

Vehículos y motos: Impuestos internos a unidades de gama media y alta.

Embarcaciones y aeronaves: Tributos sobre naves de recreo o deportes.

Seguros: Impuestos internos que encarecen las pólizas.

Telefonía celular y satelital: La carga impositiva sobre el servicio básico de conectividad.

¿Quiénes son los sectores más beneficiados?

De acuerdo con el análisis de El Cronista, el impacto de estas quitas no es uniforme. Ciertos sectores aparecen como los grandes "ganadores" de la nueva normativa:

Sector Automotriz y Movilidad: La eliminación de internos permitiría un reacomodamiento de precios a la baja, facilitando el acceso a vehículos nuevos y embarcaciones.

Industria Audiovisual y Cultura: Con el fin de los impuestos a entradas de cine y videogramas, se busca oxigenar la rentabilidad de las salas y productoras.

Tecnología y Conectividad: La baja en los impuestos a la telefonía celular apunta directamente al bolsillo del consumidor final, buscando abaratar el costo de vida digital.

Bancos y Seguros: El sector asegurador se verá beneficiado por la quita de gravámenes internos, mientras que las entidades financieras ganarán terreno con la administración de los nuevos fondos de cese laboral (FAL).

Sector Inmobiliario: exención del Impuesto a las Ganancias para el alquiler de viviendas y para la compraventa de inmuebles por parte de personas humanas.

El "blanqueo" como motor de alivio para PyMEs

Más allá de la eliminación de impuestos directos, las pequeñas y medianas empresas encuentran un respiro en el capítulo de regularización laboral. El proyecto ofrece una condonación de hasta el 70% de las deudas por falta de aportes y contribuciones patronales para quienes decidan formalizar a sus empleados, una medida que el Gobierno espera que sirva de puente hacia la generación de empleo genuino.