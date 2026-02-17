El riesgo país bajó 1,5% y cerró la jornada con 511 puntos

JP MORGAN En lo que va del mes, el indicador que elabora el JP Morgan aumentó 3%. Archivo

Volvió la actividad al mercado estadounidense

El mercado estadounidense retomó sus actividades este martes, luego de no haber operado el lunes por motivo del Día del Presidente.

En cuanto al local, no marcó operaciones en los primeros dos días de la semana debido a los feriados por la festividad del carnaval, retomando sus actividades este miércoles.

Las principales acciones americanas comenzaron la jornada con caídas y, sobre el final, revirtieron el panorama.

En particular, el Dow Jones cerró con un alza de 0,1%, el S&P 500 se mantuvo estable sin cambios y el Nasdaq cayó 0,2%.

“A raíz de renovadas preocupaciones sobre las tecnológicas -con foco en software- es que Wall Street vuelve a inclinarse por un tono más cauteloso, el cual se traslada en los ADR durante el feriado local, toda vez que vienen respondiendo al clima externo con su mayor ‘beta'”, indicó el economista Gustavo Ber.

Con respecto a los ADR argentinos, las operaciones cerraron en rojo para la mayoría de los activos. Únicamente Corporación América (2,8%), Tenaris (1,8%) y Telecom (0,1%) culminaron la jornada en terreno positivo.

Cresud, Edenor y Central Puerto lideraron las bajas en Wall Street: 2,8%, 2,5% y 2,4%, respectivamente. El resto de los activos argentinos que operan en Estados Unidos obtuvieron pérdidas de entre 1% y 2,3%.

Los bonos soberanos en dólares promediaron con subas, con el AL41 (0,6%) y el AL35 (1,3%) liderando las ganancias. El resto se mantuvo con subas de entre 0,1% y 0,6%.

La mirada del mercado quedará plasmada en el debate de la reforma laboral en Diputados. Tras haber conseguido media sanción en el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara Alta debido a los cambios que introducirá el gobierno en el artículo sobre licencias por enfermedad.