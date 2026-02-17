Mendoza concretó en Europa acciones dentro de la red global de regiones vitivinícolas

promendoza con bodegueros en ginebra1 Una de las reuniones de ProMendoza en Ginebra. Foto: ProMendoza

Los aranceles y las pymes

Nicolás Piazza, responsable de Negociaciones Internacionales de ProMendoza, participó de un seminario especializado sobre barreras técnicas al comercio, aranceles, aspectos regulatorios y el rol de las pymes en el sistema multilateral, organizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La agenda incluyó una reunión con el secretario general Adjunto de la OMC, Jean-Marie Paugam (Francia), donde se analizó el rol del organismo en el comercio internacional, los desafíos actuales del sistema multilateral y la importancia de la articulación público-privada para facilitar el comercio global.

promendoza con bodegueros en ginebra2 Otro de los encuentros de ProMendoza en Suiza. Foto: ProMendoza

Asimismo, se mantuvieron encuentros con los presidentes de los Comités de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Pymes, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Comité de Barreras Técnicas al Comercio, abordando temas considerados clave para la competitividad del sector vitivinícola mendocino.

Piazza se reunió también con el embajador argentino en Suiza y ante la OMC, Gustavo Nerio Lunazzi, con quien analizó las potencialidades del mercado suizo para los productos argentinos y las posibilidades de cooperación con la OMC para facilitar las exportaciones de Mendoza.

Qué es la Wine Origins Alliance

La Wine Origins Alliance fue creada en 2005 por ocho regiones productoras con el objetivo de proteger las denominaciones de origen y su relevancia en el comercio internacional del vino. Actualmente, reúne a 36 regiones de nueve países y trabaja para educar a consumidores y decisores públicos sobre la importancia del origen, el terroir y la ubicación geográfica en la elaboración del vino.

La alianza promueve la defensa de las denominaciones de origen, impulsa la eliminación de aranceles y barreras no arancelarias.

Mendoza fue la primera región de América del Sur en integrar la WOA. El proceso contempla la firma de la carta de principios, la presentación formal de la provincia como región vitivinícola y la participación activa en actividades técnicas y seminarios internacionales, como el realizado en Ginebra junto a la OMC.