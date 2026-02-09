Mendoza se incorporó en Francia a una red global de regiones vitivinícolas de todo el mundo

alfredo cornejo en wine paris 2026 Corte de cintas en la inauguración del Pabellón Argentino en la Wine Paris 2026. Foto: Gobierno de Mendoza

¿Qué es la World Origins Alliance (WOA)?

La Wine Origins Alliance fue creada en 2005 por ocho regiones productoras de vino con el objetivo de proteger las denominaciones de origen y su importancia en el comercio vitivinícola. Actualmente, reúne a 34 regiones de nueve países y trabaja para educar a consumidores y decisores públicos sobre la relevancia del origen, el terroir y la ubicación en la elaboración del vino.

La alianza promueve la protección de las denominaciones de origen, impulsa la eliminación de aranceles y barreras no arancelarias en el comercio del vino y desarrolla acciones de lobby institucional ante gobiernos, organismos internacionales y tribunales internacionales.

Mendoza se convirtió en la primera región de América del Sur en integrar la WOA.

El proceso de incorporación contempla la firma de la carta de principios y la presentación formal de Mendoza como región vitivinícola, además de la participación en actividades técnicas y seminarios internacionales, como el previsto en Ginebra junto a la Organización Mundial del Comercio.

alfredo cornejo en wine paris 2026-2 Alfredo Cornejo y Patricia Giménez, de ProMendoza, en el stand de Fecovita en Francia. Foto: Gobierno de Mendoza,

Wine Paris: presentación del Pabellón Argentino

Fue inaugurado en la Wine Paris el Pabellón Argentino, donde se presentan 25 bodegas de nuestra provincia a través de ProMendoza y de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Alfredo Cornejo, además, participó de la presentación del stand de Wine of Argentina (WOFA), donde también está la presencia de empresas vitivinícolas mendocinas, que sumadas a las que se encuentran en el stand de Mendoza y en otros sectores del pabellón nacional, suman 72 bodegas argentinas en la Wine Paris.

Alfredo Cornejo desarrolla una gira por Europa que comenzó en Francia y seguirá en Inglaterra.