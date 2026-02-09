Alfredo Cornejo anticipó que una fitosanitaria francesa planea invertir U$S10 millones en Mendoza

En el inicio de sus actividades en Europa, con epicentro en París y en Londres, el gobernador Alfredo Cornejo desarrolló su agenda de este lunes en Francia.
El mandatario estuvo reunido con representantes de una empresa francesa de fitosanitarios sustentables que le contaron su interés en invertir cerca de U$S10 millones en Mendoza para instalar una planta de esa producción.
Además, Alfredo Cornejo asistió a la feria Wine Paris para promocionar los productos vitivinícolas de Mendoza.
Una inversión de U$S10 millones
El propio Alfredo Cornejo explicó que "la empresa francesa M2I Lifesciences, especializada en fitosanitarios sustentables, productos que protegen los cultivos de plagas y enfermedades con bajo impacto ambiental tiene un fuerte interés en invertir en Mendoza".
"Para avanzar en esta iniciativa me reuní con Philippe Guerret, presidente y CEO de la compañía; Johann Fournil, responsable de comunicación y asociaciones, y Samuel Geny, responsable de desarrollo. Puse a disposición todo mi equipo de gobierno para agilizar los procesos y concretar este acuerdo que puede fortalecer a nuestra vitivinicultura y al sector productivo en general", dijo el titular del Ejecutivo.
Y cerró: "Valoramos que hayan elegido Mendoza para evaluar esta inversión y esperamos que se traduzca en empleo, desarrollo y mayor competitividad en el corto plazo".
El comienzo de la misión de Alfredo Cornejo en París
La gira oficial del gobernador comenzó en París y continuará en los próximos días en Londre.
El mandatario participa de una de las principales ferias vitivinícolas del mundo, la Wine Paris.
Lo acompaña la titular de ProMendoza, Particia Giménez.
"Estamos haciendo este trabajo en el marco de promocionar mayores ventas de nuestros productos en distintos mercados”, resumió Alfredo Cornejo.
Acompañado por Rodolphe Lameyse, director general de Vinexposium, anticipó que “vamos a firmar un convenio para llevar compradores en junio de vino a granel, como ya hicimos el año pasado”.
Durante la feria, la Provincia acompaña a 72 bodegas mendocinas que participan del encuentro para presentar sus productos y fortalecer su presencia en mercados internacionales.