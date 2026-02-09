Alfredo Cornejo anticipó que una fitosanitaria francesa planea invertir U$S10 millones en Mendoza

alfredo cornejo en francia2 Alfredo Cornejo con directivos de la empresa francesa M2I Lifesciences. Foto: Gobierno de Mendoza

Una inversión de U$S10 millones

El propio Alfredo Cornejo explicó que "la empresa francesa M2I Lifesciences, especializada en fitosanitarios sustentables, productos que protegen los cultivos de plagas y enfermedades con bajo impacto ambiental tiene un fuerte interés en invertir en Mendoza".

El proyecto prevé una inversión superior a U$S10 millones para instalar en nuestra provincia una planta de producción de fitosanitarios a base de feromonas, con destino a todo el mercado latinoamericano, incluido Brasil El proyecto prevé una inversión superior a U$S10 millones para instalar en nuestra provincia una planta de producción de fitosanitarios a base de feromonas, con destino a todo el mercado latinoamericano, incluido Brasil

"Para avanzar en esta iniciativa me reuní con Philippe Guerret, presidente y CEO de la compañía; Johann Fournil, responsable de comunicación y asociaciones, y Samuel Geny, responsable de desarrollo. Puse a disposición todo mi equipo de gobierno para agilizar los procesos y concretar este acuerdo que puede fortalecer a nuestra vitivinicultura y al sector productivo en general", dijo el titular del Ejecutivo.

Y cerró: "Valoramos que hayan elegido Mendoza para evaluar esta inversión y esperamos que se traduzca en empleo, desarrollo y mayor competitividad en el corto plazo".

alfredo cornejo en francia1 Alfredo Cornejo en la feria vitivinícola Wine Paris. Foto: Gobierno de Mendoza

El comienzo de la misión de Alfredo Cornejo en París

La gira oficial del gobernador comenzó en París y continuará en los próximos días en Londre.

El mandatario participa de una de las principales ferias vitivinícolas del mundo, la Wine Paris.

Lo acompaña la titular de ProMendoza, Particia Giménez.

"Estamos haciendo este trabajo en el marco de promocionar mayores ventas de nuestros productos en distintos mercados”, resumió Alfredo Cornejo.

Acompañado por Rodolphe Lameyse, director general de Vinexposium, anticipó que “vamos a firmar un convenio para llevar compradores en junio de vino a granel, como ya hicimos el año pasado”.

Durante la feria, la Provincia acompaña a 72 bodegas mendocinas que participan del encuentro para presentar sus productos y fortalecer su presencia en mercados internacionales.