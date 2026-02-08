La Libertad Avanza armó su espacio y tiene un pie afuera del interbloque de Cambia Mendoza en la Legislatura

El nombre que más suena para encabezar el espacio de La Libertad Avanza en la Legislatura es el del abogado Nicolás De Pedro Buttini. El sanrafaelino es cercano y de mucha confianza del presidente del partido y armó una estructura valiosa en los departamentos del sur.

A referentes del petrismo también les transmitieron que la idea es estar por afuera y todo esto ocurre a pesar de que Facundo Correa Llano mantiene una relación cercana con Cornejo.

Cómo queda el petrismo en el nuevo mapa

El espacio de Luis Petri, en cambio, ya confirmó que seguirá dentro de Cambia Mendoza. Más adelante, en todo caso, será tiempo de evaluar otras decisiones. De hecho en la última reunión que Petri mantuvo con sus referentes legislativos, dejó en claro que van a acompañar al Gobierno provincial “mientras esté alineado con Javier Milei”, agregan dos fuentes que estuvieron ahí.

En ningún momento se habló de dividir el espacio. La semana próxima habrá un nuevo encuentro de Mendocinos por el Futuro de cara a las cámaras. Se definirá qué comisiones tomará cada uno de los referentes y no mucho más.

A propósito de Petri, por estas horas surgió el interrogante sobre si el ex ministro de Defensa y ahora diputado nacional participará de la caravana de Javier Milei por Mendoza, puntualmente por Maipú -como había anticipado este diario-, el 18 de febrero. La respuesta del sector es clara: “Petri está invitado y va a participar”. Como diciendo “independientemente de lo que le parezca a los más cercanos a Cornejo”.

La Legislatura comenzó a funcionar formalmente el lunes. Hubo primero un encuentro privado entre Andrés Lombardi y Martín Kerchner, y luego una reunión más amplia con otros referentes del oficialismo: Cecilia “La China” Rodríguez y Enrique Thomas.

legislatura mendoza senado mineria Mendoza Con qué arrancó la nueva Legislatura, mientras espera el recambio de bancas. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La representación en el Consejo de la Magistratura

Antes de ponerse a repasar la agenda pendiente de las cámaras, hubo que tomar una decisión clave: los nombres que representarán a la Legislatura en el Consejo de la Magistratura.

El radicalismo eligió a César Catáneo como titular y a María Eugenia De Marchi como suplente. De Marchi es del petrismo, más allá de los cruces que supuestamente ha tenido con Griselda Petri. ¿Es un “premio”, un guiño a ese espacio, que el oficialismo le diera ese lugar? Probablemente. O tal vez sólo necesitaban a un abogado o escribano -como exige ese rol- y De Marchi es lo segundo.

Previamente se había sondeado la posibilidad de que Alberto López ocupara el lugar de suplente, pero va la mujer del Valle de Uco.

El PJ, por su parte, designó a Germán Gómez como titular y a Gustavo Perret como suplente. Dos de los alfiles de los intendentes en la Cámara Baja. La resolución ya fue emitida desde la Presidencia de la Cámara y el miércoles se votó.

Agenda en marcha: las leyes del 2026

¿Qué viene ahora y cuáles pueden ser las primeras leyes que tenga Mendoza en 2026? Bien, uno de los proyectos con mayores chances es el cambio en el Protocolo para Armas de Fuego (de Gustavo Cairo y Enrique Thomas), impulsado con insistencia por algunos fiscales que reclaman que el Poder Legislativo avance. Tiene consenso y los números para salir.

Aparece, asimismo, el proyecto para acelerar resolución de delitos menores: es decir, el que modifica el concepto de flagrancia. También asoma otra iniciativa del diputado Cairo, que propone aplicar multas a partir de denuncias realizadas por los mendocinos vía Whatsapp.

Por último, asoma además una posible ley de tinte electoral. La incomodidad de tener que votar el 22 de febrero encendió alarmas en un alto mando radical, que ya pidió analizar cómo podría modificarse la normativa durante este mismo año para que no vuelva a pasar: hay diputados a punto de sentarse a estudiar cómo evitar que un desdoblamiento en las comunas obligue a ir a votar en pleno febrero.

luis petri congreso reforma laboral Desde el Congreso, Petri comanda a su tropa en Mendoza.

Intrigas vendimiales

¿El Gobierno de la provincia le hizo un vacío a Francisco Lo Presti en su vendimia departamental? El único ministro del gabinete cornejista que asistió fue Víctor Fayad, que además llegó tarde. El resto, ausentes con aviso.

Luis Petri, que no es funcionario y ya le disputa la provincia a los otros radicales para 2027, sí pisó el nuevo Predio Ferial de la comuna y no sólo se sentó en la primera fila: también se sacó fotos con el intendente y hasta se subió al escenario. Algo que encendió leves molestias en calle Peltier, dicen adentro.

Pero no. No fue un vacío premeditado -o eso marcan en el Ejecutivo y en el municipio-. Tenían todo listo para ir tanto Tadeo García Zalazar como Mercedes Rus y también algunas segundas líneas. Lo que ocurrió fue que, horas antes, sonó el teléfono del intendente y Contingencias Climáticas le advirtió que no hiciera la Vendimia el viernes 30. Que la anticiparan, porque la tormenta de verano sería tremenda.

Como sabemos, tenían razón; pero eso además hizo mermar las presencias políticas en la fiesta, un hecho que en política puede tener sus significados, si se los busca. Tadeo García Zalazar ya se había comprometido con el rivadaviense Ricardo Mansur, que tenía su fiesta el mismo jueves, y no quiso fallarle (Mansur dijo ahí, a viva voz, que es su “ministro preferido”, y es llamativo porque está todo mal con el Gobierno provincial). Así que Tadeo fue al festejo en el Este y mandó a Las Heras a Daniela García, de la DGE, en su lugar.

A propósito, un intendente lo recibió al ministro de Educación en Rivadavia con un: “¿Así que querés ser gobernador, che?”.

tadeo garcia zalazar Tadeo, uno de los "lanzados" desde el gabinete.

Algo parecido ocurrió con Ulpiano Suarez, que se disculpó y se bajó por el cambio de fecha en Las Heras y de los que no hubo mucha respuesta fue de los diputados nacionales Lisandro Nieri y Pamela Verasay.

El asunto de todos modos fue Luis Petri, que fue convocado -como todas las autoridades- a pisar las maderas del escenario. Como era el único “candidato”, hizo más ruido, pero no mucho más. “Luis hizo los deberes. Una vendimia de 5.000 personas y él presente. Se lo invitó y confirmó, nada más”.

Poco después Lo Presti salió en dos radios diciendo algo que llamó la atención: que ni el ex ministro de Defensa ni Ulpiano Suarez están preparados para gobernar todavía. Que están muy lejos y “no deben abocarse estrictamente a su imagen, sino a construir equipos”. Pegó, digamos. Pero no habría sido con mala intención, sino una invitación a caminar su municipio si es que quieren llegar.

“Solo es un llamado a tener territorialidad. Con Suarez hay buena sintonía. Incluso está la idea de hacer en conjunto algunas cosas, como una refuncionalización de la Coronel Díaz, a ambos lados del zanjón, que encararíamos en estos meses”, arrojan funcionarios lasherinos.

Adentro de la comuna marcan, sí, que hubo un poco de pase de factura con el Cuarto Piso por el poco volumen político que aportó el gabinete en la fiesta. En calle Peltier admiten que estuvieron flojos en no mandar casi ninguna primera figura. Cornejo mira de cerca los números de Las Heras y ha hecho, según cuentan fuentes cercanas, algunos reclamos por cómo está percibida por una porción de los vecinos.