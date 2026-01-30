Tras la reprogramación de la Bendición de los Frutos y la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026, Las Heras vivió este jueves una noche especial, en la que el público eligió a la sucesora de Alejandrina Funes, actual Reina Nacional de la Vendimia 2025.
Chiara Baciocchi es la nueva reina de Las Heras y la soberana nacional le entregó la corona departamental
La soberana nacional recibió un emotivo homenaje de su pueblo. Las Heras eligió como reina a Chiara Baciocchi, tras la "Vendimia de mi gente trabajadora"
El encuentro se realizó en el Predio de Los Pescadores y reunió a vecinos, artistas y familias en una celebración marcada por la tradición, el trabajo y el sentido de pertenencia. En ese marco, se desarrollaron los actos vendimiales y la elección de las nuevas soberanas de la Vendimia departamental.
La edición 2026 de la reina de la Vendimia lasherina incorporó herramientas tecnológicas al proceso de elección, mediante la implementación de un nuevo sistema de votación a través de tótems digitales que facilitó la participación del público y acompañó el desarrollo de la celebración con mayor accesibilidad y orden.
Resultaron electas Chiara Baciocchi, de Ciudad de Las Heras, con 45 votos y Valentina Nahir Arredondo Peralta, del distrito El Pastal, quien obtuvo 20 sufragios. Asumirán la representación del departamento en el camino a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.
¿Quiénes fueron a la Vendimia de Las Heras?
Fiel a su tradición, Las Heras celebró una nueva Vendimia como continuidad de las fiestas distritales, consolidando un espacio de encuentro comunitario donde la cultura, la identidad y el trabajo compartido fueron protagonistas.
El intendente Francisco Lo Presti recibió a las autoridades municipales, provinciales y nacionales como el diputado nacional Luis Petri, la gerenta de ProMendoza Patricia Giménez y el ministro de Hacienda Víctor Fayad; además de las actuales reina y virreina de la Vendimia Nacional 2025, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo -que si el tiempo acompaña este sábado entregará sus atributos departamentales en General Alvear-.
Historia, identidad y una puesta en escena que emocionó
La Bendición de los Frutos tuvo este año un sentido solidario: los alimentos bendecidos serán donados al Merendero Nadine Roca Mía, una institución del departamento que brinda almuerzo y cena a más de 150 personas, entre niños, adultos y personas mayores.
Luego, y previo a la elección de las soberanas, el público disfrutó de un gran despliegue artístico con más de 150 artistas en escena. El espectáculo central, “Vendimia de mi gente trabajadora”, dirigido por Gabriela Cánovas con textos de Laura Fuertes, narró una historia inspirada en el ADN del pueblo lasherino y rindió homenaje a quienes, con su esfuerzo cotidiano, construyen la identidad del departamento.
Sobre la celebración, Francisco Lo Presti expresó: "Bendecimos los frutos con la esperanza de una buena cosecha, celebramos el trabajo en una nueva Vendimia y rendimos homenaje a quienes cultivan la tierra y a las mujeres que cumplen un rol central en nuestra comunidad. Nuestras reinas son embajadoras de valores, llevarán adelante proyectos con impacto social”.
Al dirigirse a las nuevas soberanas, Lo Presti las instó a “llevar la corona y portar estos atributos con el compromiso de trabajar por los niños, los jóvenes y por sembrar participación y solidaridad, valores que hacen grande a nuestro departamento y que forman parte del legado del General José de San Martín”.