Chiara Baciocchi es la nueva reina de Las Heras y la soberana nacional le entregó la corona departamental

La soberana nacional de la Vendimia Alejandrina Funes deja su corona departamental como reina de Las Heras 2025 La Vendimia de Las Heras 2026 dedicó un homenaje a la actual reina nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes. Foto: Gentileza Municipalidad de Las Heras

Resultaron electas Chiara Baciocchi, de Ciudad de Las Heras, con 45 votos y Valentina Nahir Arredondo Peralta, del distrito El Pastal, quien obtuvo 20 sufragios. Asumirán la representación del departamento en el camino a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

¿Quiénes fueron a la Vendimia de Las Heras?

Fiel a su tradición, Las Heras celebró una nueva Vendimia como continuidad de las fiestas distritales, consolidando un espacio de encuentro comunitario donde la cultura, la identidad y el trabajo compartido fueron protagonistas.

El intendente de Las Heras Francisco Lo Presti, las reinas actuales de la Vendimia Nacional y Luis Petri en la Vendimia de Las Heras 2026 El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, se sentó en la Vendimia junto a la reina nacional Alejandrina Funes, la virreina nacional Sofía Perfumo, el diputado nacional Luis Petri y la gerenta de ProMendoza Patricia Giménez, entre otras autoridades e invitados. Foto: Gentileza Municipalidad de Las Heras

El intendente Francisco Lo Presti recibió a las autoridades municipales, provinciales y nacionales como el diputado nacional Luis Petri, la gerenta de ProMendoza Patricia Giménez y el ministro de Hacienda Víctor Fayad; además de las actuales reina y virreina de la Vendimia Nacional 2025, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo -que si el tiempo acompaña este sábado entregará sus atributos departamentales en General Alvear-.

Historia, identidad y una puesta en escena que emocionó

La Bendición de los Frutos tuvo este año un sentido solidario: los alimentos bendecidos serán donados al Merendero Nadine Roca Mía, una institución del departamento que brinda almuerzo y cena a más de 150 personas, entre niños, adultos y personas mayores.

Luego, y previo a la elección de las soberanas, el público disfrutó de un gran despliegue artístico con más de 150 artistas en escena. El espectáculo central, “Vendimia de mi gente trabajadora”, dirigido por Gabriela Cánovas con textos de Laura Fuertes, narró una historia inspirada en el ADN del pueblo lasherino y rindió homenaje a quienes, con su esfuerzo cotidiano, construyen la identidad del departamento.

Vendimia de Las Heras 2026 "Vendimia de mi gente trabajadora" se tituló la fiesta departamental de Las Heras 2026. Foto: Gentileza Municipalidad de Las Heras

Sobre la celebración, Francisco Lo Presti expresó: "Bendecimos los frutos con la esperanza de una buena cosecha, celebramos el trabajo en una nueva Vendimia y rendimos homenaje a quienes cultivan la tierra y a las mujeres que cumplen un rol central en nuestra comunidad. Nuestras reinas son embajadoras de valores, llevarán adelante proyectos con impacto social”.

Al dirigirse a las nuevas soberanas, Lo Presti las instó a “llevar la corona y portar estos atributos con el compromiso de trabajar por los niños, los jóvenes y por sembrar participación y solidaridad, valores que hacen grande a nuestro departamento y que forman parte del legado del General José de San Martín”.