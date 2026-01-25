Azul Antolínez fue elegida como Reina de la Vendimia de San Rafael

En el cielo, con los vehículos aéreos formaron a la Virgen de la Carrodilla, un racimo de uvas y el nombre de la fiesta. Fue el primer show de este tipo en la historia vendimial.

fiesta departamental de la vendimia de san rafael drone El primer espectáculo con drones de la historia vendimial lo hizo San Rafael.

fiesta departamental de la vendimia san rafael drone 2 Show de drones durante la Fiesta Departamental de la Vendimia de San Rafael.

Como broche de la fiesta estuvo el bailarín Hernán Piquín.

Durante el canto de los votos voces clásicas vendimiales aparecieron y sorprendieron a los sanrafaelinos: María Inés Riva, Pedro Gerardi y Omar Abraham, lo cual despertó aún más aplausos y alegría que se hizo notar rápidamente.

Cómo sigue el calendario vendimial para San Rafael

Luego del Acto Central, San Rafael seguirá disfrutando este domingo del clima vendimial con la repetición que estará a cargo de Los Nocheros.

El lunes, en tanto, el Anfiteatro Chacho Santa Cruz será sede de "Sunset Vendimia", una apuesta para integrar a jóvenes y turistas.

Las reinas departamentales elegidas hasta ahora

San Rafael sumó la quinta representante departamental de cara a la Fiesta Nacional de la Vendimia que se desarrollará el 7 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day.

La reina departamental de la Vendimia de San Carlos 2026

El calendario vendimial lo abrió San Carlos con la elección de Virginia Gómez Coronel el domingo 16 de noviembre. La mujer, de 21 años, representó a la Villa de San Carlos y cosechó 65 votos. Agostina Muriel Berón Gorrido, de Pareditas, fue elegida virreina departamental con 61.

Vendimia de San Carlos 2026 reina Virginia Gómez Coronel Virginia Gómez Coronel, la reina departamental de la Vendimia 2026 de San Carlos.

María Guadalupe Pérez Olmos, representante de La Consulta, fue designada Embajadora de la Ganadería de San Carlos con 59 votos a favor.

La soberana de Guaymallén

Luego de la fiesta de San Carlos siguió la de Guaymallén el viernes 19 de diciembre. En el Predio de la Virgen, resultó electa Victoria Segura Walrond, de Dorrego, con el 19,4% de los votos.

reina de la vendimia guaymallen Victoria Segura Walrond, de Dorrego, fue elegida reina departamental de la Vendimia 2026 de Guaymallén. Foto: prensa de Guaymallén

En segundo lugar se ubicó Natalia Sánchez, del distrito Jesús Nazareno, con el 15,3%, mientras que el tercer puesto correspondió a Camila Botacaulli, de San Francisco del Monte, con el 12,4%, quien además fue elegida como Reina de la Capital del Espumante.

Lucía Valentina Rosalez, la nueva reina de la Vendimia de San Martín

A los pocos días de Guaymallén, San Martín tuvo su Fiesta Departamental de la Vendimia el domingo 22 de diciembre, donde fue electa Lucía Valentina Rosalez con 34 votos.

. Vendimia de San Martín - Lucía Rosalez Lucía Valentina Rosalez es la nueva reina de San Martín. Miles de vecinos disfrutaron del espectáculo frente al Palacio Municipal.

La virreina es Emilse Guiñazú, del distrito Buen Orden, quien alcanzó 29 votos.

También fue elegida Reina del Bonarda, Antonella Vera Bueno, de Nueva California (16 votos) y como Reina de Turismo, Betsabé Fernández, de Alto Salvador (16 votos).

La reina de Junín

En Junín, el sábado 17 de enero fue elegida como reina departamental de la Vendimia 2026, Mara Lizana Muñoz, representante de Ciudad.

Fiesta-Departamental-de-la-Vendimia-2026-Junin-9 Mara Lizana Muñoz, representante de Ciudad, fue coronada Reina Departamental de la Vendimia de Junín.

Candela Caballero, representante de Alto Verde, resultó electa virreina; mientras que Julieta Consoli, del distrito Ingeniero Giagnoni, fue consagrada Reina del Encuentro de las Naciones.

Cómo conseguir las entradas para el Acto Central de la Vendimia 2026

Desde el sábado 24 de enero y hasta el lunes 2 de febrero, estará habilitada la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 para el público nacional y extranjero. Los mendocinos, en tanto, tendrán su ventana a partir del jueves 12 de febrero y hasta el domingo 8 de marzo.

La venta de entradas se realizará exclusivamente por la plataforma digital www.entradaweb.com.ar, de acuerdo con lo que confirmaron desde la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.