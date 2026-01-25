Se hizo viral el video del crimen de Jeremías Monzón y piden que no se difunda: "Matalo, cortale el cuello"

Su novia, identificada como M.A. tiene 16 años y es la principal sospechosa del crimen. Según los chats analizados, ella habría sido el nexo para que el adolescente fuera al punto donde lo esperaban sus asesinos.

crimen-jeremias-monzon

Un crimen y el repudio por difundirse el video del horror

El crimen mantiene en vilo a Santa Fe tras la filtración de un video donde se registran las torturas y el homicidio, ejecutado con una crueldad extrema que incluyó más de veinte lesiones cortopunzantes.

Jeremías Monzón había sido visto por última vez el 18 de diciembre mientras caminaba junto a Milagros A., su novia de 16 años, quien actualmente se encuentra alojada en un instituto de menores en Rosario.

En el ataque participaron otros dos adolescentes de 14 años que, pese a estar identificados, fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles por la normativa vigente.

La autopsia confirmó que el cuerpo del chico tenía más de 20 puñaladas y que fue asesinado con dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.

crimen-jeremias-monzon-video

Un crimen y un audio perturbador

En el video que filmaron los mismos autores del asesinato del adolescente Jeremías Monzón, atacado a puñaladas en diciembre pasado en Santa Fe, se perciben las torturas que este recibió. En el audio del video del crimen se escucha a los menores exigirle el celular, reírse y hasta cantar.

“Pedí perdón. Pedí perdón”, le dijeron los asesinos de Jeremías Monzón al adolescente mientras lo mataban. La secuencia dura poco más de cuatro minutos y es indescriptible por su horror y brutalidad.

Según señala el sitio fmimpacto107.com, en la escena aparece Jeremías gritando de dolor y sus verdugos: una adolescente de 16 años y dos varones de 14 y 15 golpeándolo y cortándolo.

Los asesinos le piden que hable y que se disculpe. “Perdón. No puedo pensar”, responde Jeremías. La brutalidad no cesa. “¿Dónde tenés los videos?”, le preguntan con insistencia. “Estoy sangrando”, responde Jeremías. Y completa: “En el celu”.

La secuencia del crimen continúa: “¿Tenés los videos ahí, sí o no? Dale. Poné la contraseña del celular”, le reclaman. Él da la clave y, en ese momento, se puede escuchar una intervención brutal: la de la chica -con quien la víctima tenía una relación sentimental y que está imputada y detenida en un centro de encierro-.

“Matalo”, pide.

Sobre el final, los criminales insisten en la pregunta: “¿A quién le pasaste los videos? ¿A quién le pasaste los videos?”. Jeremías responde: “No tengo videos de nada”.

El ataque no se detiene. Uno de los asesinos le dice a otro “Ya está, dejalo”, pero la adolescente da una orden: “No, no. Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello (…) Esperemos que esté muerto”. Luego se ríe.

“Ya está, lo maté, le di en el cora”, le responde su cómplice. Al final se vuelven a reír y cantan.