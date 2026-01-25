El video del tiroteo donde murió Chispita Giménez: el delincuente de 12 años que tuvo una despedida polémica
En la madrugada del martes murió Uriel Chispita Giménez, un nene de 12 años que se tiroteó con la policía y cuya persecución quedó registrada en un video
El hecho sucedió este martes a la madrugada cuando personal policial de Tres de Febrero intentó identificar a los ocupantes de un auto Fiat Uno, pero los jóvenes se dieron a la fuga y comenzaron a repeler el accionar con disparos de arma de fuego.
De esa manera, los agentes comenzaron con la persecución a toda velocidad, la cual concluyó en el Barrio de Emergencia Puerta 8.
En ese lugar, al menos dos hombres que estaban armados huyeron a pie, dejando abandonado el auto en el que huían, con un pibe delincuente muerto dentro tras el tiroteo.
El video del tiroteo donde murió Uriel Chispita Giménez
En el video del tiroteo que circula por la web, se puede apreciar como el Fiat Uno pasa junto a un móvil de la policía y este recibe varios disparos, acabando con la vida del delincuente Uriel Chispita Giménez.
La causa quedó en manos de la UFI N°6, quien dispuso que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional y dentro del rodado se incautaron varias vainas servidas.
Acerca de los efectivos, no se adoptó temperamento restrictivo contra el personal policial actuante, mientras que se determinó que el menor fallecido registra antecedentes por el delito de encubrimiento de fines de octubre del año pasado.
La polémica despedida de Chispita Giménez
Tras de conocerse la noticia de la muerte delo delincuente Uriel Alejandro Giménez, los seres queridos del nene de 12 años compartieron imágenes, videos y mensajes de despedida en las redes sociales.
Entre miles de dedicaciones, estas son algunas:
“Mi amor de la hermana, me dejaste destrozada. Te amo por el resto de mi vida. Descansa en paz”, publicó su hermana.
En otra de las publicaciones en las redes sociales, se puede ver al nene de 12 años empuñando armas y a bordo de distintas motos. “Robate el cielo, chispita”, dijeron en un video con una secuencia de imágenes para recordarlo.