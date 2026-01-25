El video del tiroteo donde murió Chispita Giménez: el delincuente de 12 años que tuvo una despedida polémica

En ese lugar, al menos dos hombres que estaban armados huyeron a pie, dejando abandonado el auto en el que huían, con un pibe delincuente muerto dentro tras el tiroteo.

El video del tiroteo donde murió Uriel Chispita Giménez

En el video del tiroteo que circula por la web, se puede apreciar como el Fiat Uno pasa junto a un móvil de la policía y este recibe varios disparos, acabando con la vida del delincuente Uriel Chispita Giménez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2015233575256256578&partner=&hide_thread=false [POLICIALES] Así fue el tiroteo en el que murió Uriel Alejandro "Chispita" Giménez, el delincuente de 12 años abatido en una persecución policial.



@novar_info https://t.co/UHqC7SWWlX pic.twitter.com/TW06vWxsvB — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 25, 2026

La causa quedó en manos de la UFI N°6, quien dispuso que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional y dentro del rodado se incautaron varias vainas servidas.

Acerca de los efectivos, no se adoptó temperamento restrictivo contra el personal policial actuante, mientras que se determinó que el menor fallecido registra antecedentes por el delito de encubrimiento de fines de octubre del año pasado.

La polémica despedida de Chispita Giménez

Tras de conocerse la noticia de la muerte delo delincuente Uriel Alejandro Giménez, los seres queridos del nene de 12 años compartieron imágenes, videos y mensajes de despedida en las redes sociales.

Entre miles de dedicaciones, estas son algunas:

“Mi amor de la hermana, me dejaste destrozada. Te amo por el resto de mi vida. Descansa en paz”, publicó su hermana.

uriel-chispita-gimenez1

En otra de las publicaciones en las redes sociales, se puede ver al nene de 12 años empuñando armas y a bordo de distintas motos. “Robate el cielo, chispita”, dijeron en un video con una secuencia de imágenes para recordarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/2013762751533883412&partner=&hide_thread=false “Robate el cielo”:

Porque murió Chispita, un pibito de 12 que se tiroteó con la policía: ''Volá alto Chorrito, y robate el cielo'' dijeron sus familiares, ocurrió en 3 de Febrero pic.twitter.com/lyAph1MfvB — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) January 20, 2026