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Agresión

Niñera golpeadora: la madre de las víctimas publicó un video lleno de bronca y dolor

Mucha indignación provoca ver el video que publicó una madre, donde se puede ver a la niñera de sus hijos en pleno acto de agresión

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La niñera golpeadora aparece en un video que ya se hizo viral.

La niñera golpeadora aparece en un video que ya se hizo viral.

Una niñera quedó en el centro del escándalo luego de que una mujer haya publicado en sus redes sociales un video de la cámara de seguridad de su casa que captó el momento en el que la cuidadora golpeó a sus hijos para que coman durante el almuerzo.

"El día lunes 1 de junio, cerca del mediodía, estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles qué jamás pensé ver, cómo madre y persona", comienza la publicación de Yanina tras la agresión,

El hecho de maltrato sucedió en la ciudad de Jesús María, Córdoba. Y de manera inmediata se viralizó, debido a que las imágenes muestran los gritos y golpes que padecieron los niños mientras comían por parte de su niñera, Julia Ferreyra.

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Niñera golpeadora en Córdoba: video de la agresión

“Comé bien”, le dijo la mujer a la nena y luego le pegó en la mano. La secuencia continuó segundos más tarde cuando volvió a gritarle y le dio una cachetada en la cabeza: “Fran, fran, te estoy hablando, comé la galleta”.

Embed - Un caso de maltrato infantil causó indignación en Jesús María

"No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente", manifestó.

En el escrito, Yanina expuso que le brindó su confianza antes del maltrato y "lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos cuatro meses y gracias a Dios que solo fue este tiempo y la vida me demostró la clase de persona que es".

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