Niñera golpeadora: la madre de las víctimas publicó un video lleno de bronca y dolor

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Niñera golpeadora en Córdoba: video de la agresión

“Comé bien”, le dijo la mujer a la nena y luego le pegó en la mano. La secuencia continuó segundos más tarde cuando volvió a gritarle y le dio una cachetada en la cabeza: “Fran, fran, te estoy hablando, comé la galleta”.

Embed - Un caso de maltrato infantil causó indignación en Jesús María

"No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente", manifestó.

En el escrito, Yanina expuso que le brindó su confianza antes del maltrato y "lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos cuatro meses y gracias a Dios que solo fue este tiempo y la vida me demostró la clase de persona que es".