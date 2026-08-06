Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de este jueves 6 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.
Un corte de agua programado para horas de la noche deja sin servicio algunas localidades
La empresa operadora de agua y saneamiento, informó que hoy hay un corte de agua para garantizar la calidad del servicio
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Buenos Aires: a dónde y a qué hora es el corte de agua
Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, este jueves se realizarán tareas de mejora y mantenimiento en importante cañería distribuidora de 1200mm de diámetro en inmediaciones de la Planta Juan Manuel de Rosas.
Este tipo de intervenciones forman parte de la estrategia de mejora constante de la empresa, las cuales resultan fundamentales para garantizar la seguridad operativa de las instalaciones y asegurar la continuidad y calidad del servicio. Por esta razón, para llevar a cabo las tareas correspondientes, se procederá a la parada temporal de las instalaciones con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes.
Podría haber una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 h de este jueves 06 de agosto, hasta las primeras horas de la mañana del día siguiente en algunas localidades Escobar, San Fernando y Tigre. El servicio se normalizará progresivamente.
Qué hacer ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.
En pocas palabras
- Corte de agua: Habrá un corte de agua programado para la noche de hoy.
- Localidades afectadas: El servicio se verá interrumpido en varias localidades específicas.
- Objetivo: La interrupción es para realizar trabajos de mantenimiento en la red.