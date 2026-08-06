Un corte de agua programado para horas de la noche deja sin servicio algunas localidades

Este tipo de intervenciones forman parte de la estrategia de mejora constante de la empresa, las cuales resultan fundamentales para garantizar la seguridad operativa de las instalaciones y asegurar la continuidad y calidad del servicio. Por esta razón, para llevar a cabo las tareas correspondientes, se procederá a la parada temporal de las instalaciones con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes.

Podría haber una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 h de este jueves 06 de agosto, hasta las primeras horas de la mañana del día siguiente en algunas localidades Escobar, San Fernando y Tigre. El servicio se normalizará progresivamente.

Qué hacer ante la falta de agua

Hay que hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.