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Buenos Aires

Atención: un corte de agua desde las 22.00 horas provocará interrupciones hasta mañana en la tarde

La empresa operadora de agua y saneamiento, informó que hay un corte de agua programado para garantizar la calidad del servicio en el Oeste del AMBA

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Atención: un corte de agua desde las 22.00 horas provocará interrupciones hasta mañana en la tarde

Atención: un corte de agua desde las 22.00 horas provocará interrupciones hasta mañana en la tarde

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de este jueves 18 de junio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.

Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.

Buenos Aires: a dónde y a qué hora es el corte de agua

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Este jueves 18 de junio hay un corte de agua por operativos que involucran la red troncal de distribuci&oacute;n de agua potable. Foto Canva

Este jueves 18 de junio hay un corte de agua por operativos que involucran la red troncal de distribución de agua potable. Foto Canva

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, este jueves por la noche se realizará una inspección del tramo “Saavedra-Morón” para evaluar la situación estructural del río subterráneo y verificar que se encuentre en correcto estado para su funcionamiento. El trabajo que se realizará es uno de los tres operativos nocturnos programados previstos entre junio y julio.

Estas acciones afectarán el funcionamiento de las Estaciones Elevadoras: Tres de Febrero y Morón, por lo cual en algunas zonas del oeste del AMBA podría verse afectado el servicio de agua potable desde las 22:00 horas de hoy jueves 18 de junio, hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente. Algunas de las localidades afectadas son: Tres de Febrero, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Merlo y zona norte de La Matanza. El servicio se normalizará progresivamente.

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AySA realizar&aacute; operativos de Inspecci&oacute;n de R&iacute;os Subterr&aacute;neos para garantizar la calidad del servicio en el Oeste del AMBA. Foto Aysa

AySA realizará operativos de Inspección de Ríos Subterráneos para garantizar la calidad del servicio en el Oeste del AMBA. Foto Aysa

Qué hacer ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

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