Atención: un corte de agua desde las 22.00 horas provocará interrupciones hasta mañana en la tarde

Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.

Buenos Aires: a dónde y a qué hora es el corte de agua

corte de agua en buenos aires (1) Este jueves 18 de junio hay un corte de agua por operativos que involucran la red troncal de distribución de agua potable. Foto Canva

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, este jueves por la noche se realizará una inspección del tramo “Saavedra-Morón” para evaluar la situación estructural del río subterráneo y verificar que se encuentre en correcto estado para su funcionamiento. El trabajo que se realizará es uno de los tres operativos nocturnos programados previstos entre junio y julio.