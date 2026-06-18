Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de este jueves 18 de junio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.
Atención: un corte de agua desde las 22.00 horas provocará interrupciones hasta mañana en la tarde
La empresa operadora de agua y saneamiento, informó que hay un corte de agua programado para garantizar la calidad del servicio en el Oeste del AMBA
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Buenos Aires: a dónde y a qué hora es el corte de agua
Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, este jueves por la noche se realizará una inspección del tramo “Saavedra-Morón” para evaluar la situación estructural del río subterráneo y verificar que se encuentre en correcto estado para su funcionamiento. El trabajo que se realizará es uno de los tres operativos nocturnos programados previstos entre junio y julio.
Estas acciones afectarán el funcionamiento de las Estaciones Elevadoras: Tres de Febrero y Morón, por lo cual en algunas zonas del oeste del AMBA podría verse afectado el servicio de agua potable desde las 22:00 horas de hoy jueves 18 de junio, hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente. Algunas de las localidades afectadas son: Tres de Febrero, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Merlo y zona norte de La Matanza. El servicio se normalizará progresivamente.
Qué hacer ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.