Se extienden los cortes de agua para este jueves: a dónde y a qué hora se afecta el servicio

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Corte de agua: a dónde es y hasta qué hora

Bahía Blanca: trabajos programados para hoy.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán tareas de empalme de cañerías como parte de las obras de recambio de conductos que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.