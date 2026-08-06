Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) anunció un corte de agua para este jueves 6 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Se extienden los cortes de agua para este jueves: a dónde y a qué hora se afecta el servicio
ABSA informó sobre un posible corte de agua por arreglos en la red. Se verá afectado el servicio a lo largo de este jueves en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: a dónde es y hasta qué hora
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán tareas de empalme de cañerías como parte de las obras de recambio de conductos que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.
Los trabajos, si las condiciones climáticas lo permiten, se realizarán en la intersección de Almafuerte y Moreno, por lo que deberá afectarse el suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles Juan Molina, Sixto Laspiur, Avenida Colón y Castelli.
Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese período, cuidarlas y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.
Qué hacer ante la falta de agua
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA anuncia interrupción del servicio este jueves en Buenos Aires por arreglos en la red.
- Zonas afectadas: El servicio se verá afectado en el cuadrante de Bahía Blanca delimitado por Juan Molina, Sixto Laspiur, Av. Colón y Castelli.
- Recomendaciones: Se pide a los usuarios almacenar agua y usarla solo para consumo e higiene personal hasta normalizar el servicio.