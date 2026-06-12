Este viernes Luján Sport Club recibió un duro golpe institucional, debido a la sanción que le aplicó el Tribunal de Penas de la Liga Mendocina por los incidentes que sucedieron al partido por la fecha 15 -Zona 2- el pasado domingo 31 de mayo.
Sancionaron a Luján Sport Club y la dirigencia hizo un pedido especial a los hinchas
Por los incidentes tras el partido Luján Sport Club- Deportivo Guaymallén, la Liga Mendocina de Fútbol sancionó con 4 fechas a puertas cerradas al Granate
La Liga Mendocina de Fútbol tomó conocimiento de los altercados entre hinchas de Luján, que hacía de local, y algunos allegados del Deportivo Guaymallén, que se impuso en el encuentro por 3 a 1. Tras evaluar y analizar informes, la entidad de calle Garibaldi decidió aplicarle una sanción de cuatro partidos a puertas cerradas cuando le toque jugar en su estadio del Bajo.
La sanción y el pedido de la dirigencia de Luján Sport Club a sus hinchas
La sanción aplicada a Luján cayó muy mal en la dirigencia del club, en espacial por el aspecto económico, factor nada despreciable en estos tiempos de magras recaudaciones y onerosos gastos para poder abrir un estadio y mantener un plantel.
Atentos a esta situación, la Comisión Directiva lujanina hizo un pedido particular para poder afrontar los gastos que genera la participación en el torneo de Primera División de la Liga Mendocina de Fútbol, donde figura en el 4° lugar, que lo clasifica a la siguiente ronda. La solicitud a los simpatizantes fue el pedido de aportes voluntarios -una colecta- a la cuenta oficial de la entidad en el banco Patagonia.
Los hinchas que quieran ayudar al club, pueden donar dinero desde Mercado Pago, al alias lujansport (Banco Patagonia).
Fray Luis Beltrán sancionado preventivamente tras el partido con Murialdo
Por la fecha 16ª del Torneo Apertura, también se registraron incidentes en el partido que jugaron Fray Luis Beltrán y su visita, Leonardo Murialdo.
Debido a la suspensión del encuentro por agresiones, el Tribunal de Disciplina de la Liga sancionó: "Atento al informe presentado por el arbitro en virtud del partido de primera división entre el club At. Fray l. Beltran vs Leonardo Murialdo, este tribunal resuelve: 1) Dar por perdido el partido al At. Fray L. Beltrán y ganado por un(1) gol a cero(0) al Club Leonardo Murialdo. Art 106 inc. g. 2) Emplazar al at. Fray l. Beltrán a que presente una defensa por escrito ante este H. Tribunal de Penas, plazo martes 16/06/2026 18:00 hs. Art 7. 3) Sancionar provisionalmente la cancha de At. Fray l. Beltrán únicamente para la disputa de los partidos en Primera, hasta tanto este tribunal se expide. 4) Solicitar a la empresa de seguridad "Grupo RL" presente un informe en virtud de los hechos ocurridos en el partido mencionado".