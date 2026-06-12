Sancionaron a Luján Sport Club y la dirigencia hizo un pedido especial a los hinchas

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Atentos a esta situación, la Comisión Directiva lujanina hizo un pedido particular para poder afrontar los gastos que genera la participación en el torneo de Primera División de la Liga Mendocina de Fútbol, donde figura en el 4° lugar, que lo clasifica a la siguiente ronda. La solicitud a los simpatizantes fue el pedido de aportes voluntarios -una colecta- a la cuenta oficial de la entidad en el banco Patagonia.

Los hinchas que quieran ayudar al club, pueden donar dinero desde Mercado Pago, al alias lujansport (Banco Patagonia).

Fray Luis Beltrán sancionado preventivamente tras el partido con Murialdo

Por la fecha 16ª del Torneo Apertura, también se registraron incidentes en el partido que jugaron Fray Luis Beltrán y su visita, Leonardo Murialdo.

Debido a la suspensión del encuentro por agresiones, el Tribunal de Disciplina de la Liga sancionó: "Atento al informe presentado por el arbitro en virtud del partido de primera división entre el club At. Fray l. Beltran vs Leonardo Murialdo, este tribunal resuelve: 1) Dar por perdido el partido al At. Fray L. Beltrán y ganado por un(1) gol a cero(0) al Club Leonardo Murialdo. Art 106 inc. g. 2) Emplazar al at. Fray l. Beltrán a que presente una defensa por escrito ante este H. Tribunal de Penas, plazo martes 16/06/2026 18:00 hs. Art 7. 3) Sancionar provisionalmente la cancha de At. Fray l. Beltrán únicamente para la disputa de los partidos en Primera, hasta tanto este tribunal se expide. 4) Solicitar a la empresa de seguridad "Grupo RL" presente un informe en virtud de los hechos ocurridos en el partido mencionado".