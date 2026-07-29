River perdió 1 a 0 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata y sumó otra derrota en el Clausura

El complemento: mejor Gimnasia y Esgrima La Plata

Con el correr de los primeros minutos del segundo tiempo, el equipo local fue imponiendo su impronta y arrinconando al Millonario y agrediendo con desbordes por los laterales y centros peligrosos. De este modo se sucedieron las situaciones de gol.

A los 34' la insistencia tuvo premio, y tras dos centros, el segundo, con disparo de Merlo, que llegó preciso a la cabeza de Steimbach. El atacante les ganó en el salto a los centrales y clavó un golazo muy festejado en el Bosque.

River visita a Gimnasia y Esgrima La Plata. Nacho Fernández (8) trata de maniobrar ante la marca de Tomás Galván (26).

El primer tiempo de Gimnasia La Plata- River

Tras un inicio donde River dominó el juego, pasados los 10 minutos Gimnasia lo pudo equilibrar. La primera jugada de peligro fue un disparo de media distancia de Ángel Correa, que se fue apenas desviado. Apenas un minuto después, contestó el Lobo con una contra donde el desborde por izquierda terminó en centro para Nacho Fernández, pero su cabezazo se fue apenas ancho.

Poco a poco el equipo local se fue volviendo más agresivo y sorprendió a los del Chacho Coudet. A los 26' Giampaoli generó la jugada más clara de gol. Ganó arriba de cabeza y su envío se fue cerca del ángulo del palo derecho de Beltrán, que volaba sin chances de llegar.

A los 33' Beltrán no pudo ante la salida de Insfrán y remató afuera, tras una serie de rebotes. Así desperdició una jugada clara, donde se reclamada posición adelantada de Freitas, que inició la acción atacando por la derecha, y estrellando su tiro contra el cuerpo del 1 platense, en posición fuera de juego.

Final del primer tiempo, con dominio cambiante y acción intensa.

La síntesis de Gimnasia y Esgrima LP vs. River Plate

Torneo Clausura -Fecha 2-

Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Jeremías Merlo; Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Gabriel Silva; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Cambios: ST al inicio, Fausto Vera por Mauro Arambarri (RP), 61' Facundo Gonzalez por Acuña, y Rafael Borré por L. Beltrán (RP).