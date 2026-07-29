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River visita a Gimnasia y Esgrima La Plata en busca de su primera victoria en el semestre: hora, TV y formaciones

River visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata buscando sumar de a tres por primera vez en el semestre

Por UNO
River va en busca de su primera victoria en el semestre en su visita ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

River va en busca de su primera victoria en el semestre en su visita ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

River visita Gimnasia y Esgrima La Plata en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura y en el semestre. Tras la derrotas ante Aldosivi por Copa Argentina y Barracas Central en la primera fecha del Clausura, el Millonario intentará recuperarse y traerse tres puntos desde el Bosque.

El Chacho Coudet hará cambios respecto del equipo que cayó ante el Guapo en el Monumental.

Cómo llegan River y Gimnasia y Esgrima de La Plata al cruce por la segunda fecha del Clausura

River tuvo un muy flojo inicio de semestre, ya que en la Copa Argentina fue goleado y eliminado por Aldosivi de Mar del Plata, mientras que en el Torneo Clausura debutó con una sorpresiva caída como local por 1 a 0 frente a Barracas Central.

De esta manera, los dirigidos por Eduardo Coudet, que todavía debe cumplir una fecha de sanción por los altercados que protagonizó en la final del Torneo Apertura, están obligados a ganar para evitar que se empiece a vivir un clima más tenso todavía con los hinchas.

Otamendi será titular ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Torneo Clausura.

Otamendi será titular ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Torneo Clausura.

Para este encuentro, debutaría como titular de Ángel Correa, que frente a Barracas Central ingresó pero desde el banco de suplentes cuando promediaba el segundo tiempo. El ex Atlético de Madrid se metería en el once en lugar de Lautaro Pereyra.

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, comenzó su camino en el Torneo Clausura con una polémica derrota por 2-1 frente a Racing en condición de visitante. Aquel partido tuvo la polémica de un penal no sancionado para el Lobo que podría haber significado el 2 a 2.

River vs Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Torneo Clausura: probables formaciones

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Germán Delfino
  • Hora: 19:15
  • TV: ESPN Premium

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