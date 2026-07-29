River visita a Gimnasia y Esgrima La Plata en busca de su primera victoria en el semestre: hora, TV y formaciones

De esta manera, los dirigidos por Eduardo Coudet, que todavía debe cumplir una fecha de sanción por los altercados que protagonizó en la final del Torneo Apertura, están obligados a ganar para evitar que se empiece a vivir un clima más tenso todavía con los hinchas.

Otamendi será titular ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Torneo Clausura.

Para este encuentro, debutaría como titular de Ángel Correa, que frente a Barracas Central ingresó pero desde el banco de suplentes cuando promediaba el segundo tiempo. El ex Atlético de Madrid se metería en el once en lugar de Lautaro Pereyra.

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, comenzó su camino en el Torneo Clausura con una polémica derrota por 2-1 frente a Racing en condición de visitante. Aquel partido tuvo la polémica de un penal no sancionado para el Lobo que podría haber significado el 2 a 2.

River vs Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Torneo Clausura: probables formaciones

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.