Un ídolo de Boca bancó a Álvaro Montero tras el 0-3 ante Riestra

Montero venía de tener un sólido debut frente a O'Higgins, donde respondió las pocas veces que tuvo que hacerlo. Sin embargo, menos de 72 horas después, quedó en la foto de los tres gritos del Deportivo Riestra.

Sobre cada uno de los tantos, Óscar Córdoba hizo un análisis puntual:

El 1-0: "La pelota pasa al segundo sector y todos se quedan viendo la trayectoria, eso es llamar al central o volante que cierre, y después la decisión de cortar abajo fue una mala decisión".

"La pelota pasa al segundo sector y todos se quedan viendo la trayectoria, eso es llamar al central o volante que cierre, y después la decisión de cortar abajo fue una mala decisión". El 2-0: "Es idéntico, misma maniobra, doble jugada y lamentablemente no alcanza a detener".

"Es idéntico, misma maniobra, doble jugada y lamentablemente no alcanza a detener". El 3-0: "Es increíble que un jugador parta de su zona defensiva, recorra 70 metros y que le tire un globo. Podés medir tres metros que si estás adelantado, la pelota te pasa por encima. Siento que con el deseo de hacer algo más, adelanta sus pasos, confía en su estatura y luego cuando manda el manotazo no encuentra pelota".

A pesar de haber salido del último encuentro con visibles gestos de dolor en su rodilla derecha, se confirmó que no se trata de ninguna lesión y que la molestia fue producto de un golpe por un choque con Marco Pellegrino.

Con este panorama, el Álvaro Montero está en óptimas condiciones físicas y serña titular este jueves, cuando Boca busque pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Enfrente estará O'Higgins, rival que buscará reponerse del 0-1 sufrido en la Bombonera.