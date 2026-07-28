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Un ídolo de Boca bancó a Álvaro Montero tras el 0-3 ante Riestra

Álvaro Montero se posó en el centro de la polémica luego del 3-0 que Boca sufrió en su visita a Deportivo Riestra. Un ídolo del club salió a respaldarlo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Álvaro Montero se posó en el centro de la escena tras la derrota de Boca ante Deportivo Riestra.

Álvaro Montero se posó en el centro de la escena tras la derrota de Boca ante Deportivo Riestra.

Óscar Córdoba, palabra autorizada para hablar del mundo Boca, rompió el silencio tras la dura derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra. El histórico del Xeneize salió a bancar a su compatriota Álvaro Montero, quien quedó bajo la lupa en lo que fue apenas su segundo partido en el club.

A pesar de las duras críticas por los goles recibidos el último domingo en el Guillermo Laza, el ídolo del defendió el nivel de su compatriota y transmitió plena confianza de cara a su futuro en la institución.

La bancada de Córdoba y el análisis de los goles

"Es un arquero de Selección, por Dios. Hoy lo queremos decapitar, está dentro de presentar examen en Boca, ya lo hizo en Vélez. No tengo dudas de que se va a reponer y va a salir para adelante", aseguró Córdoba en diálogo con ESPN sobre la situación del arquero de 2.02 metros de altura.

Montero venía de tener un sólido debut frente a O'Higgins, donde respondió las pocas veces que tuvo que hacerlo. Sin embargo, menos de 72 horas después, quedó en la foto de los tres gritos del Deportivo Riestra.

Sobre cada uno de los tantos, Óscar Córdoba hizo un análisis puntual:

  • El 1-0: "La pelota pasa al segundo sector y todos se quedan viendo la trayectoria, eso es llamar al central o volante que cierre, y después la decisión de cortar abajo fue una mala decisión".
  • El 2-0: "Es idéntico, misma maniobra, doble jugada y lamentablemente no alcanza a detener".
  • El 3-0: "Es increíble que un jugador parta de su zona defensiva, recorra 70 metros y que le tire un globo. Podés medir tres metros que si estás adelantado, la pelota te pasa por encima. Siento que con el deseo de hacer algo más, adelanta sus pasos, confía en su estatura y luego cuando manda el manotazo no encuentra pelota".

A pesar de haber salido del último encuentro con visibles gestos de dolor en su rodilla derecha, se confirmó que no se trata de ninguna lesión y que la molestia fue producto de un golpe por un choque con Marco Pellegrino.

Con este panorama, el Álvaro Montero está en óptimas condiciones físicas y serña titular este jueves, cuando Boca busque pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Enfrente estará O'Higgins, rival que buscará reponerse del 0-1 sufrido en la Bombonera.

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