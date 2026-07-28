La Liga Mendocina incorporará 7 nuevas reglas de la FIFA: ¿cuáles son y cuándo se aplicarán?

- Los futbolistas atendidos deberán esperar un minuto para volver:
- Si un jugador recibe asistencia médica y el rival que cometió la falta no fue sancionado con tarjeta, deberá esperar un minuto fuera del campo antes de regresar.
- La única excepción será cuando dos o más futbolistas sufran un golpe en la cabeza, situación en la que podrán volver de manera inmediata.
- Los jugadores reemplazados tendrán 10 segundos para salir de la cancha:
- En caso de no cumplir con ese tiempo, el jugador que iba a ingresar tendrá que esperar hasta la próxima interrupción del partido y recién podrá entrar después de un minuto.
- Expulsión para quienes abandonen la cancha para protestar:
- Un futbolista podrá recibir tarjeta roja si abandona deliberadamente el terreno de juego para protestar una decisión del árbitro.
- Nuevo criterio para los dobles toques en los penales:
- La FIFA modificó la interpretación de los dobles toques involuntarios durante la ejecución de un penal.
- Si la pelota termina en gol, el penal deberá repetirse.
- Si el remate no termina en gol, se cobrará tiro libre indirecto para el equipo defensor.
- En una definición de penales, se dará por errado.
- Cambios en la aplicación de la ley de ventaja:
- Los árbitros tendrán más margen para aplicar la ventaja cuando un equipo realice una reanudación incorrecta, pero el rival recupere inmediatamente la pelota.
- La intención es evitar interrupciones innecesarias y permitir que el juego continúe.
- Prohibido taparse la boca para hablar con rivales: llega la "Ley Prestianni":
- Los futbolistas no podrán cubrirse la boca con las manos para dirigirse a un rival.
- La medida, conocida como "Ley Prestianni" por el episodio protagonizado por el argentino y Vinicius Junior, establece que quienes incumplan la norma podrán ser expulsados.
La Liga Mendocina se actualiza con reglas de la FIFA.
¿Cuándo se comenzará a aplicar el nuevo reglamento en la Liga Mendocina?
La casa madre del fútbol provincial informó que las reglas comenzarán a aplicarse a partir de la quinta fecha del torneo doméstico.
Ahí llegará la hora de que futbolistas, técnicos, árbitros, hinchas y periodistas asimilen la nueva normativa para aplicarla fecha a fecha. Prevenir malos entendidos no solo evitará polémicas, sino que ayudará a jerarquizar al fútbol local permitiendo disfrutar de un juego más fluido y transparente.