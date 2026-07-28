La Liga Mendocina incorporará 7 nuevas reglas de la FIFA: ¿cuáles son y cuándo se aplicarán?

Se trata de 7 reglas que llegaron para quedarse: desde la famosa "Ley Prestianni" que no permite que los jugadores se tapen la boca para hablar con un rival o con el árbitro, hasta una norma que hace referencia a la final de la Copa de África donde Senegal abandonó por varios minutos el campo de juego cuando le sancionaron un penal en su contra.

La Liga Mendocina incorporó reglas internacionales.

La Liga Mendocina incorporará 7 nuevas reglas de la FIFA

La Liga Mendocina informó que para lograr "menos pérdidas de tiempo, más dinamismo y criterios arbitrales unificados" llegan al torneo doméstico 7 modificaciones bajo el lema "así se juega el fútbol moderno":