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Cambio de reglamento

La Liga Mendocina incorporará 7 nuevas reglas de la FIFA: ¿cuáles son y cuándo se aplicarán?

Con el objetivo de agilizar el juego y sumar más tiempo efectivo, la FIFA modificó el reglamento y la Liga Mendocina comunicó que se sumará a las nuevas normas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Liga Mendocina anunció cambios en el reglamento.

La Liga Mendocina anunció cambios en el reglamento.

En sintonía con las directivas incorporadas por la FIFA y la IFAB en el último Mundial para maximizar el tiempo efectivo de juego, evitar conductas antideportivas y promover un deporte más justo, la Liga Mendocina de Fútbol oficializó la adopción de las nuevas normativas.

Se trata de 7 reglas que llegaron para quedarse: desde la famosa "Ley Prestianni" que no permite que los jugadores se tapen la boca para hablar con un rival o con el árbitro, hasta una norma que hace referencia a la final de la Copa de África donde Senegal abandonó por varios minutos el campo de juego cuando le sancionaron un penal en su contra.

La Liga Mendocina incorpor&oacute; reglas internacionales.

La Liga Mendocina incorporó reglas internacionales.

La Liga Mendocina incorporará 7 nuevas reglas de la FIFA

La Liga Mendocina informó que para lograr "menos pérdidas de tiempo, más dinamismo y criterios arbitrales unificados" llegan al torneo doméstico 7 modificaciones bajo el lema "así se juega el fútbol moderno":

  1. Los futbolistas atendidos deberán esperar un minuto para volver:
    • Si un jugador recibe asistencia médica y el rival que cometió la falta no fue sancionado con tarjeta, deberá esperar un minuto fuera del campo antes de regresar.
    • La única excepción será cuando dos o más futbolistas sufran un golpe en la cabeza, situación en la que podrán volver de manera inmediata.
  2. Los jugadores reemplazados tendrán 10 segundos para salir de la cancha:
    • En caso de no cumplir con ese tiempo, el jugador que iba a ingresar tendrá que esperar hasta la próxima interrupción del partido y recién podrá entrar después de un minuto.
  3. Expulsión para quienes abandonen la cancha para protestar:
    • Un futbolista podrá recibir tarjeta roja si abandona deliberadamente el terreno de juego para protestar una decisión del árbitro.
  4. Nuevo criterio para los dobles toques en los penales:
    • La FIFA modificó la interpretación de los dobles toques involuntarios durante la ejecución de un penal.
    • Si la pelota termina en gol, el penal deberá repetirse.
    • Si el remate no termina en gol, se cobrará tiro libre indirecto para el equipo defensor.
    • En una definición de penales, se dará por errado.
  5. Cambios en la aplicación de la ley de ventaja:
    • Los árbitros tendrán más margen para aplicar la ventaja cuando un equipo realice una reanudación incorrecta, pero el rival recupere inmediatamente la pelota.
    • La intención es evitar interrupciones innecesarias y permitir que el juego continúe.
  6. Prohibido taparse la boca para hablar con rivales: llega la "Ley Prestianni":
    • Los futbolistas no podrán cubrirse la boca con las manos para dirigirse a un rival.
    • La medida, conocida como "Ley Prestianni" por el episodio protagonizado por el argentino y Vinicius Junior, establece que quienes incumplan la norma podrán ser expulsados.
La Liga Mendocina se actualiza con reglas de la FIFA.

La Liga Mendocina se actualiza con reglas de la FIFA.

¿Cuándo se comenzará a aplicar el nuevo reglamento en la Liga Mendocina?

La casa madre del fútbol provincial informó que las reglas comenzarán a aplicarse a partir de la quinta fecha del torneo doméstico.

Ahí llegará la hora de que futbolistas, técnicos, árbitros, hinchas y periodistas asimilen la nueva normativa para aplicarla fecha a fecha. Prevenir malos entendidos no solo evitará polémicas, sino que ayudará a jerarquizar al fútbol local permitiendo disfrutar de un juego más fluido y transparente.

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