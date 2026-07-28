La calistenia está viviendo un regreso notable en el mundo del entrenamiento, impulsada por su accesibilidad, su enfoque en el peso corporal y su impacto positivo en la salud y bienestar. En un contexto de agendas ajustadas y costos crecientes, este método sin equipamiento se posiciona como una alternativa eficaz para mejorar fuerza, movilidad y condición física.
Calistenia: el entrenamiento que vuelve a ganar terreno
La calistenia vuelve a ser tendencia. Usa solo el peso corporal, mejora la salud y es accesible. Qué beneficios ofrece y cómo empezar
Calistenia: el entrenamiento que vuelve a ganar popularidad
Según informa APNews, la calistenia, basada en ejercicios que utilizan únicamente el peso corporal, está resurgiendo en gimnasios, redes sociales y programas de actividad física. Su atractivo radica en que no requiere máquinas ni accesorios costosos, lo que la convierte en una opción accesible para quienes buscan entrenar en casa, en la oficina o al aire libre.
Durante la pandemia, muchas personas se acostumbraron a entrenar sin equipamiento, y esa tendencia se consolidó. Además, su simplicidad la hace ideal para quienes tienen poco tiempo o desean una rutina flexible.
¿Es efectiva la calistenia para mejorar la salud?
La evidencia científica indica que la calistenia puede mejorar:
- Fuerza muscular.
- Resistencia.
- Capacidad aeróbica.
- Movilidad.
- Coordinación.
- Composición corporal.
El peso corporal es un estímulo suficiente para generar adaptaciones positivas, especialmente en personas que recién comienzan o que buscan mantenerse activas.
Sin embargo, especialistas advierten que, aunque es eficaz, no siempre reemplaza por completo el entrenamiento con cargas externas. Para quienes buscan aumentar significativamente la masa muscular o la fuerza máxima, incorporar pesas puede ser necesario.
Cuándo la calistenia puede quedarse corta
El entrenamiento con peso corporal tiene límites. Una vez que el cuerpo se adapta a ejercicios como sentadillas, flexiones o planchas, puede ser difícil seguir progresando sin aumentar la carga externa.
Además:
- Algunas personas con dolor articular.
- Movilidad reducida.
- Poca fuerza inicial.
Pueden necesitar modificaciones o equipamiento ligero para realizar los movimientos de forma segura. Por ejemplo, hacer flexiones en el suelo puede ser más exigente que usar mancuernas en un banco, lo que demuestra que el equipamiento, en ciertos casos, facilita la técnica y reduce el riesgo de lesiones.
¿Qué objetivo tenés? La clave para elegir el método
Si el objetivo es:
- Ganar masa muscular.
- Aumentar fuerza máxima.
- Lograr cambios estéticos marcados.
El entrenamiento con pesas suele ofrecer resultados más rápidos y progresivos.
Pero si buscás:
- Moverte más.
- Mejorar tu salud.
- Fortalecer tu cuerpo.
- Cumplir las recomendaciones mínimas de actividad física.
La calistenia es más que suficiente. Para el 75% de las personas que no cumplen las guías de actividad física, 150 minutos de ejercicio moderado y dos sesiones de fuerza semanales, la calistenia es una excelente puerta de entrada.
Cómo empezar una rutina de calistenia
Los especialistas recomiendan:
- Evaluar la movilidad y la técnica en ejercicios básicos: planchas, flexiones, sentadillas.
- Buscar modificaciones si es necesario: flexiones desde las rodillas, sentadillas asistidas, planchas más cortas.
- Entrenar 10 a 30 minutos, 2 a 3 veces por semana.
- Progresar de forma gradual: más repeticiones, más tiempo bajo tensión o variaciones más desafiantes.
- Incorporar programas clásicos como el 5BX, creado por la Fuerza Aérea Canadiense.
Con el tiempo, la calistenia puede volverse altamente intensa y desafiante, permitiendo movimientos avanzados como handstands, dominadas o pistols.
La calistenia combina accesibilidad, eficacia y bajo costo, convirtiéndose en una herramienta valiosa para mejorar la salud y el bienestar. Aunque tiene límites para quienes buscan grandes ganancias de fuerza, es ideal para empezar a moverse y construir una base sólida de condición física.
En pocas palabras
- Calistenia resurge: entrenamiento con peso corporal, accesible y beneficioso para la salud.
- Efectividad y límites: mejora fuerza y movilidad, pero puede requerir cargas externas para objetivos específicos.
- Cómo empezar: evaluar técnica, usar modificaciones, entrenar 2-3 veces/semana y progresar gradualmente. Siempre consultar con un especialista en educación física, antes de comenzar a realizar ejercicio físico.