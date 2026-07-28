Con el invierno, muchas veces el frío en casa se siente igual aunque haya calefacción. Muchos son los que sufren el frío dentro del hogar y a veces no se trata de la estructura o la falta de calor, sino de algo que va más allá de la temperatura: la energía.
Para el feng shui, el frío no es una sensación de temperatura física, sino de un espacio del hogar que no invita a quedarse, que no es cálido ni confortable y que no permite sostener el descanso. Por eso, muchas veces no se soluciona con una simple estufa u otro tipo de calor. La solución tiene que ser más profunda, espiritual. ¿Qué significa esto? Te lo contamos.
Las recomendaciones que debes tener en cuenta si no quieres que el frío se sienta en tu casa
El feng shui ayuda a crear una conexión con la energía natural y a preparar nuestra casa para los días frescos. Por eso, cuando uno no conecta con algunas características esenciales del hogar, el frío puede sentirse más adentro que afuera.
Hacer que tu casa sea un lugar acogedor en los días de frío es preparar tu espacio para la calma y la renovación, algo clave para evitar la ansiedad o el mal descanso. Te contamos algunas recomendaciones.
Primero, la calidad y el confort de tu casa deben ser primordiales. Pues sentirte cómodo y protegido allí es vital. La energía de la calidez que se aporta con mantas y alfombras hace que, por ejemplo, ayude a combatir la nostalgia característica que generan los días más cortos.
La luz también es clave, ya que los días son más oscuros. Así que usar lámparas de luz cálida o velas para crear un ambiente cómodo puede levantar el ánimo y fomentar una atmósfera relajante.
Además, para el feng shui, la importancia de un espacio limpio y ordenado es clave para deshacerte de lo que ya no sirve. Asegúrate de que todo funcione correctamente para mantener el calor en tu hogar; revisa que no haya corrientes de aire, etc.
De esta forma, mantener la energía de tu casa hace que crees un espacio acogedor, con la calma y la reflexión como centro del hogar.
En pocas palabras
- Energía y frío: El Feng Shui relaciona el frío en casa con una energía que no invita a quedarse ni invita al descanso, más allá de la temperatura.
- Soluciones Feng Shui: Se recomiendan elementos como mantas, alfombras y luz cálida para mejorar la atmósfera y combatir la nostalgia invernal.
- Ambiente acogedor: Mantener un espacio limpio, ordenado y funcional es clave para crear una energía de calidez, calma y reflexión en el hogar.