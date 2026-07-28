Las recomendaciones que debes tener en cuenta si no quieres que el frío se sienta en tu casa

Hacer que tu casa sea un lugar acogedor en los días de frío es preparar tu espacio para la calma y la renovación, algo clave para evitar la ansiedad o el mal descanso. Te contamos algunas recomendaciones.

Primero, la calidad y el confort de tu casa deben ser primordiales. Pues sentirte cómodo y protegido allí es vital. La energía de la calidez que se aporta con mantas y alfombras hace que, por ejemplo, ayude a combatir la nostalgia característica que generan los días más cortos.

La luz también es clave, ya que los días son más oscuros. Así que usar lámparas de luz cálida o velas para crear un ambiente cómodo puede levantar el ánimo y fomentar una atmósfera relajante.

Con el cambio de estación, es importante asegurarte de que tu hogar esté preparado para el frío.

Además, para el feng shui, la importancia de un espacio limpio y ordenado es clave para deshacerte de lo que ya no sirve. Asegúrate de que todo funcione correctamente para mantener el calor en tu hogar; revisa que no haya corrientes de aire, etc.

De esta forma, mantener la energía de tu casa hace que crees un espacio acogedor, con la calma y la reflexión como centro del hogar.