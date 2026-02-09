Feng Shui: cuáles son los lugares sagrados de casa para tener una maceta con la planta Cinta o Lazo de amor

Feng Shui: si tenés una Cinta o Lazo de amor, deberás colocar su maceta en este lugar

Para aprovechar al máximo sus beneficios, se recomienda situar la Cinta en dirección hacia el este. Esta orientación se vincula directamente con el elemento Madera, simbolizando el crecimiento ascendente, la salud familiar y la expansión constante. Al colocarla en este sector del hogar, se promueve un flujo energético edificante que equilibra las fuerzas naturales del entorno, creando una atmósfera de estabilidad.

En caso de no poder colocarla directamente en este sector de la vivienda, otra sugerencia del Feng Shui reside en dejar la maceta en el sureste o sur.